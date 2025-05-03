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Фиктивные документы и другая опасная деятельность иностранцев в Грузии – отчет СГБ

Фиктивные документы и другая опасная деятельность иностранцев в Грузии – отчет СГБ

Sputnik Грузия

СГБ сообщила, что взяла под контроль живущих в Грузии иностранцев, которые были заняты пропагандой в пользу иностранного государства 03.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-03T17:27+0400

2025-05-03T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Грузинская служба безопасности взяла под особый контроль в 2024 году въезд иностранных граждан и просьбы о получении вида на жительство, говорится в отчете ведомства. Согласно отчету, особый контроль понадобился для выявления лиц, связанных со спецслужбами иностранных государств и/или приближенных к ним лиц. По данным СГБ, в 2024 году было выявлено 186 иностранных граждан, которые по фиктивным документам пытались получить вид на жительство в Грузии. Всего в 2024 году было рассмотрено 77,9 тысячи дел иностранцев, которые просили вид на жительство в стране. Отказ, по информации ведомства, получили 5,3 тысячи. Кроме того, СГБ сообщила, что взяла под контроль живущих в Грузии иностранцев, которые были заняты пропагандой в пользу иностранного государства. "Также были установлены факты распространения этой категорией лиц антигрузинской и вредящей стране дезинформации", – сказано в отчете СГБ Грузии. Кроме того, СГБ Грузии выявила подозрительные опросы граждан Грузии на интересующие иностранные спецслужбы темы и попытки вербовки грузинских граждан. Также СГБ отмечает, что в 2024 году была зафиксирована подозрительная деятельность иностранцев на территории Грузии, в том числе установление координат GPS, видео- и фотосъемка с дронов. В отношении некоторых из них были задействованы меры пограничного контроля, и их перестали пускать в страну. Всего на основании контрразведывательной деятельности было возбуждено восемь уголовных дел. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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