https://sputnik-georgia.ru/20250503/glavnye-narusheniya-na-aktsiyakh-protesta-v-gruzii-skolko-chelovek-oshtrafovali-293161889.html

Главные нарушения на акциях протеста в Грузии: сколько человек оштрафовали?

Главные нарушения на акциях протеста в Грузии: сколько человек оштрафовали?

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Полиция в период с 1 января по 16 апреля 2025 года зафиксировала 600 фактов неподчинения требованиям правоохранителей и 382 факта... 03.05.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Полиция в период с 1 января по 16 апреля 2025 года зафиксировала 600 фактов неподчинения требованиям правоохранителей и 382 факта мелкого хулиганства, говорится в материалах МВД Грузии. Осенью 2024-го в Грузии начались акции против решения правительства до 2028 года отложить переговоры по вступлению страны в ЕС, и они длятся по сей день. В феврале власти ужесточили законодательство касательно нарушений правил проведения манифестаций и многократно увеличили размеры штрафов и сроки наказания."Неподчинение требованию сотрудника полиции" и "мелкое хулиганство" являются самыми распространенными административными правонарушениями в стране на акциях. Согласно официальным данным ведомства, в отчетный период за неподчинение требованию полиции были привлечены 593 человека, из которых 26 женщин. Средний возраст привлеченных к административной ответственности за это правонарушение – от 18 до 40 лет. Кроме того, полиция привлекла восемь несовершеннолетних и пять человек старше 60 лет. Что касается мелкого хулиганства, то за вышеуказанный период полиция привлекла к административной ответственности 380 человек, из которых 11 женщин. Из всех уличенных в мелком хулиганстве – один несовершеннолетний и четыре человека старше 60. Наибольшая часть фактов неподчинения требованию полиции и мелкого хулиганства фиксируется в традиционных для Грузии эпицентрах протеста – Тбилиси и Аджарии, а наименьшая – в Гурии и Мцхета-Мтианети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акции, акции протеста, грузия, новости, общество, гурия, аджария, тбилиси