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Главные нарушения на акциях протеста в Грузии: сколько человек оштрафовали?
Главные нарушения на акциях протеста в Грузии: сколько человек оштрафовали?
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Полиция в период с 1 января по 16 апреля 2025 года зафиксировала 600 фактов неподчинения требованиям правоохранителей и 382 факта... 03.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-03T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Полиция в период с 1 января по 16 апреля 2025 года зафиксировала 600 фактов неподчинения требованиям правоохранителей и 382 факта мелкого хулиганства, говорится в материалах МВД Грузии. Осенью 2024-го в Грузии начались акции против решения правительства до 2028 года отложить переговоры по вступлению страны в ЕС, и они длятся по сей день. В феврале власти ужесточили законодательство касательно нарушений правил проведения манифестаций и многократно увеличили размеры штрафов и сроки наказания."Неподчинение требованию сотрудника полиции" и "мелкое хулиганство" являются самыми распространенными административными правонарушениями в стране на акциях. Согласно официальным данным ведомства, в отчетный период за неподчинение требованию полиции были привлечены 593 человека, из которых 26 женщин. Средний возраст привлеченных к административной ответственности за это правонарушение – от 18 до 40 лет. Кроме того, полиция привлекла восемь несовершеннолетних и пять человек старше 60 лет. Что касается мелкого хулиганства, то за вышеуказанный период полиция привлекла к административной ответственности 380 человек, из которых 11 женщин. Из всех уличенных в мелком хулиганстве – один несовершеннолетний и четыре человека старше 60. Наибольшая часть фактов неподчинения требованию полиции и мелкого хулиганства фиксируется в традиционных для Грузии эпицентрах протеста – Тбилиси и Аджарии, а наименьшая – в Гурии и Мцхета-Мтианети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акции, акции протеста, грузия, новости, общество, гурия, аджария, тбилиси
акции, акции протеста, грузия, новости, общество, гурия, аджария, тбилиси
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Полиция в период с 1 января по 16 апреля 2025 года зафиксировала 600 фактов неподчинения требованиям правоохранителей и 382 факта мелкого хулиганства, говорится в материалах МВД Грузии.
Осенью 2024-го в Грузии начались акции против решения правительства до 2028 года отложить переговоры по вступлению страны в ЕС, и они длятся по сей день. В феврале власти ужесточили законодательство касательно нарушений правил проведения манифестаций и многократно увеличили размеры штрафов и сроки наказания.
"Неподчинение требованию сотрудника полиции" и "мелкое хулиганство" являются самыми распространенными административными правонарушениями в стране на акциях.
Согласно официальным данным ведомства, в отчетный период за неподчинение требованию полиции были привлечены 593 человека, из которых 26 женщин. Средний возраст привлеченных к административной ответственности за это правонарушение – от 18 до 40 лет.
Кроме того, полиция привлекла восемь несовершеннолетних и пять человек старше 60 лет.
Что касается мелкого хулиганства, то за вышеуказанный период полиция привлекла к административной ответственности 380 человек, из которых 11 женщин. Из всех уличенных в мелком хулиганстве – один несовершеннолетний и четыре человека старше 60.
Наибольшая часть фактов неподчинения требованию полиции и мелкого хулиганства фиксируется в традиционных для Грузии эпицентрах протеста – Тбилиси и Аджарии, а наименьшая – в Гурии и Мцхета-Мтианети.