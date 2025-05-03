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Клиники Грузии освободят от штрафов, наложенных во время пандемии коронавируса

Клиники Грузии освободят от штрафов, наложенных во время пандемии коронавируса

Sputnik Грузия

Вопрос о штрафах, связанных с пандемией COVID, поднялся в стране еще в 2022 году 03.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-03T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Грузинские клиники освободят от уплаты большей части штрафов, наложенных во время пандемии коронавируса в 2020-2023 годы за нарушение протоколов лечения. Соответствующее постановление правительства вступит в силу 1 июня. Тема штрафов, связанных с пандемией, стала актуальной еще в 2022 году. Согласно данным Минздрава, за каждую пустующую койку в Covid-клиниках государство платило 180 лари, тогда как заполняемость составляла 60%. Позже выяснилось, что Минздрав оспаривал 26 миллионов лари у клиник, занимающихся лечением коронавируса.Согласно решению правительства, медицинские учреждения будут освобождены от уплаты 75 процентов штрафа, если они погасят 25 процентов задолженности и прекратят существующие споры по данному вопросу. В частности, согласно постановлению, клиника будет частично освобождена от уплаты штрафа, если не позднее 60 календарных дней с 1 июня возместит сумму, подлежащую возврату, а также 25% от суммы, наложенной в качестве дополнительной финансовой санкции. Кроме того, условием списания штрафов станет прекращение административного или судебного разбирательства в связи с возвратом уже уплаченной суммы, а также наложением дополнительного финансового взыскания.В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года. От осложнений в результате коронавируса скончались 16 811 человек. Всего в стране было сделано более 2,9 миллиона прививок. Население Грузии – 3,7 миллиона человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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