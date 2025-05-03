https://sputnik-georgia.ru/20250503/podrostkov-v-gruzii-budut-shtrafovat-za-kurenie-marikhuany-chto-stoit-za-etim-resheniem-293174080.html

Подростков в Грузии будут штрафовать за курение марихуаны: что стоит за этим решением?

Подростков в Грузии будут штрафовать за курение марихуаны: что стоит за этим решением?

Sputnik Грузия

Изначально штрафы за курение марихуаны действовали для лиц до 21 года 03.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-03T18:18+0400

2025-05-03T18:18+0400

2025-05-03T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. В Грузии лиц, не достигших 18 лет, с июня 2025 года будут штрафовать за курение марихуаны, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже опубликованы на сайте Законодательного вестника. Изначально штрафы за курение марихуаны действовали для лиц до 21 года. Однако в 2023 году Конституционный суд признал подобное ограничение противоречащим Конституции. По мнению Конституционного суда, если предположить, что человек, достигший 18 лет, обладает интеллектуальными и психологическими ресурсами для самостоятельного принятия решений государственной важности, то логично считать, что он может проанализировать риски, возникающие при употреблении марихуаны, и принять решение в соответствии со своей реальной волей, которое будет эффективным только для его здоровья. Размер штрафа для лиц младше 18 лет за употребление марихуаны составит от 500 до 1 тысячи лари. При этом полиция будет иметь право в случае обоснованного подозрения проверить подростка на наркотики и, если тот откажется пройти проверку, принять необходимые меры. Легальна ли марихуана в Грузии? Конституционный суд Грузии в 2018 году упразднил единственное наказание за потребление марихуаны — штраф в размере 500 лари, так как, по мнению суда, курение марихуаны является индивидуальным решением человека и не оказывает влияния на права и свободы других граждан. Однако осенью того же года парламент принял новые правила, согласно которым курение марихуаны возможно только дома, и то если там нет несовершеннолетних. Употребление "травки" запрещено в местах общественного скопления, в присутствии детей, в общественном транспорте, школах, образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориях. При легальности курения, хранение, приобретение и культивация конопли, в том числе для личных целей, все еще в Грузии расцениваются как административное нарушение или уголовное преступление. Дозой для личного потребления определено до 10 грамм сырой конопли и до 5 грамм марихуаны. Хранение или приобретение такой дозы предполагает штраф в размере 500 лари. Реализация наркотиков в любом размере – уголовное преступление, как и хранение, приобретение и культивация выше дозы личного потребления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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марихуана, марихуана, сырая марихуана, грузия, новости, общество