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С какой целью приезжают иностранцы в Грузию
С какой целью приезжают иностранцы в Грузию
Sputnik Грузия
Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны 03.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-03T09:01+0400
2025-05-03T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Грузию посетили 1,3 миллиона путешественников в первом квартале 2025 года, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 1,2 миллиона, что на 1,3% больше, чем за первый квартал 2024 года. Число туристических визитов в Грузию составило 958,9 тысячи, что на 2,2% больше, чем в январе-марте прошлого года. Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны. Цели приезда иностранцев в Грузию в январе-марте 2025 Больше всего туристов посетило в первом квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночи. Больше всего визитеров было из России – 187,7 тысячи, что составляет 19,3% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (16,5%) и Армения (13%). Иностранцы из Турции совершили 225,3 тысячи визитов, России – 219,3 тысячи, Армении – 180,8 тысячи визитов. Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии до 2,3 миллиарда лари, что на 8,3% больше, чем за отчетный период 2024 года. Траты на один визит выросли на 6,9% и составили 1 998,3 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
туризм, грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
С какой целью приезжают иностранцы в Грузию
Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Грузию посетили 1,3 миллиона путешественников в первом квартале 2025 года, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 1,2 миллиона, что на 1,3% больше, чем за первый квартал 2024 года.
Число туристических визитов в Грузию составило 958,9 тысячи, что на 2,2% больше, чем в январе-марте прошлого года.
Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны.
Цели приезда иностранцев в Грузию в январе-марте 2025
Цель приезда
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе, %
Отдых и развлечения
494,7
42,2
Посещение родных
336,9
28,7
Транзит в другие страны
163,5
13,9
Работа
81,2
6,9
Шопинг
74,1
6,3
Другое
21,9
1,9
Больше всего туристов посетило в первом квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночи.
Больше всего визитеров было из России – 187,7 тысячи, что составляет 19,3% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (16,5%) и Армения (13%). Иностранцы из Турции совершили 225,3 тысячи визитов, России – 219,3 тысячи, Армении – 180,8 тысячи визитов.
Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии до 2,3 миллиарда лари, что на 8,3% больше, чем за отчетный период 2024 года. Траты на один визит выросли на 6,9% и составили 1 998,3 лари.