https://sputnik-georgia.ru/20250503/s-kakoy-tselyu-priezzhayut-inostrantsy-v-gruziyu-293157706.html

С какой целью приезжают иностранцы в Грузию

С какой целью приезжают иностранцы в Грузию

Sputnik Грузия

Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны 03.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-03T09:01+0400

2025-05-03T09:01+0400

2025-05-03T09:01+0400

туризм

грузия

экономика

новости

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261319885_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_1958702eb8639d791d1e91f54cfe97b3.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Грузию посетили 1,3 миллиона путешественников в первом квартале 2025 года, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 1,2 миллиона, что на 1,3% больше, чем за первый квартал 2024 года. Число туристических визитов в Грузию составило 958,9 тысячи, что на 2,2% больше, чем в январе-марте прошлого года. Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны. Цели приезда иностранцев в Грузию в январе-марте 2025 Больше всего туристов посетило в первом квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночи. Больше всего визитеров было из России – 187,7 тысячи, что составляет 19,3% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (16,5%) и Армения (13%). Иностранцы из Турции совершили 225,3 тысячи визитов, России – 219,3 тысячи, Армении – 180,8 тысячи визитов. Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии до 2,3 миллиарда лари, что на 8,3% больше, чем за отчетный период 2024 года. Траты на один визит выросли на 6,9% и составили 1 998,3 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"