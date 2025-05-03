https://sputnik-georgia.ru/20250503/v-tbilisi-sostoyalas-konferentsiya-priurochennaya-k-yubileyu-pobedy---video-293175022.html
В Тбилиси состоялась конференция, приуроченная к юбилею Победы – видео
В Тбилиси состоялась конференция, приуроченная к юбилею Победы – видео
Sputnik Грузия
Круглый стол на тему "80-летие Победы – актуальность 9 мая для Грузии" состоялся в Тбилиси. О том, как проходило мероприятие – узнаете из видео Sputnik Грузия. 03.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-03T20:19+0400
2025-05-03T20:19+0400
2025-05-03T20:54+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
9 мая
экспертное мнение
гулбаат рцхиладзе
день победы
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В конференции приняли участие более 20 грузинских экспертов, политологов и журналистов.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, 9 мая, экспертное мнение, гулбаат рцхиладзе, день победы, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, 9 мая, экспертное мнение, гулбаат рцхиладзе, день победы, видео
В Тбилиси состоялась конференция, приуроченная к юбилею Победы – видео
20:19 03.05.2025 (обновлено: 20:54 03.05.2025)
Круглый стол на тему "80-летие Победы – актуальность 9 мая для Грузии" состоялся в Тбилиси. О том, как проходило мероприятие – узнаете из видео Sputnik Грузия.
В конференции приняли участие более 20 грузинских экспертов, политологов и журналистов.