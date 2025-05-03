https://sputnik-georgia.ru/20250503/v-tbilisi-sostoyalas-konferentsiya-priurochennaya-k-yubileyu-pobedy---video-293175022.html

В Тбилиси состоялась конференция, приуроченная к юбилею Победы – видео

В Тбилиси состоялась конференция, приуроченная к юбилею Победы – видео

Sputnik Грузия

Круглый стол на тему "80-летие Победы – актуальность 9 мая для Грузии" состоялся в Тбилиси. О том, как проходило мероприятие – узнаете из видео Sputnik Грузия. 03.05.2025, Sputnik Грузия

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2025-05-03T20:19+0400

2025-05-03T20:54+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

9 мая

экспертное мнение

гулбаат рцхиладзе

день победы

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В конференции приняли участие более 20 грузинских экспертов, политологов и журналистов.

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2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, 9 мая, экспертное мнение, гулбаат рцхиладзе, день победы, видео