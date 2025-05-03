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Вклады в банках Грузии выросли за месяц
Вклады в банках Грузии выросли за месяц
Sputnik Грузия
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 апреля текущего года составил 47,23% 03.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-03T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 апреля 2025 года составил 58,47 миллиарда лари, что на 467,9 миллиона лари, или на 0,81%, больше, чем на начало марта, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в марте, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 67,78 миллиона лари, или 0,25%, а вклады до востребования выросли на 400,11 миллиона лари, или 1,29%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 апреля текущего года составил 47,23%, что на 0,35 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 марта.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в марте составила 6,84%, в том числе 9,84% – по депозитам в национальной валюте, 2,56% – по депозитам в иностранной валюте.На конец марта в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,77 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Вклады в банках Грузии выросли за месяц
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 апреля текущего года составил 47,23%
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 апреля 2025 года составил 58,47 миллиарда лари, что на 467,9 миллиона лари, или на 0,81%, больше, чем на начало марта, говорится в материалах Национального банка Грузии.
Согласно отчету, в марте, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 67,78 миллиона лари, или 0,25%, а вклады до востребования выросли на 400,11 миллиона лари, или 1,29%.
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 апреля текущего года составил 47,23%, что на 0,35 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 марта.
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в марте составила 6,84%, в том числе 9,84% – по депозитам в национальной валюте, 2,56% – по депозитам в иностранной валюте.
На конец марта в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.
Обменный курс лари к доллару составляет 2,77 GEL/$1.