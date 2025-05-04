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"Батумоба 2025" – жители и гости Батуми отмечают День города
"Батумоба 2025" – жители и гости Батуми отмечают День города
Sputnik Грузия
Традиционно мероприятие собрало тысячи жителей и гостей курорта на территории Старого бульвара и Летнего театра 04.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-04T14:36+0400
2025-05-04T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. День черноморского курортного города Батуми "Батумоба" отмечают на территории Летнего театра в течение двух дней местные жители и многочисленные туристы. В 2025 году Батуми празднует 137-летие города. Традиционно мероприятие собрало тысячи жителей и гостей курорта на территории Старого бульвара и Летнего театра. Здесь проходят концерты фольклорной, классической и современной музыки, выставки и мастер-классы, устроены гастрономические зоны. Празднование Дня города завершится вечером 4 мая гала-концертом. На празднование мэрия города потратила из бюджета 141,2 тысячи лари. Для сравнения, в 2024 году на "Батумоба" было потрачено до 300 тысяч лари. "Батумоба" раньше отмечали в начале сентября, но после опроса местного населения власти приняли решение с 2019 года перенести его на весну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, батуми, общество
"Батумоба 2025" – жители и гости Батуми отмечают День города
14:36 04.05.2025 (обновлено: 16:03 04.05.2025)
Традиционно мероприятие собрало тысячи жителей и гостей курорта на территории Старого бульвара и Летнего театра
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. День черноморского курортного города Батуми "Батумоба" отмечают на территории Летнего театра в течение двух дней местные жители и многочисленные туристы.
В 2025 году Батуми празднует 137-летие города.
Традиционно мероприятие собрало тысячи жителей и гостей курорта на территории Старого бульвара и Летнего театра. Здесь проходят концерты фольклорной, классической и современной музыки, выставки и мастер-классы, устроены гастрономические зоны.
Празднование Дня города завершится вечером 4 мая гала-концертом.
На празднование мэрия города потратила из бюджета 141,2 тысячи лари. Для сравнения, в 2024 году на "Батумоба" было потрачено до 300 тысяч лари.
"Батумоба" раньше отмечали в начале сентября, но после опроса местного населения власти приняли решение с 2019 года перенести его на весну.