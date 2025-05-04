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https://sputnik-georgia.ru/20250504/borba-s-upotrebleniem-narkotikov-v-gruzii--pervye-dannye-za-2025-god-293161245.html
Борьба с употреблением наркотиков в Грузии – первые данные за 2025 год
Борьба с употреблением наркотиков в Грузии – первые данные за 2025 год
Sputnik Грузия
Статистика административных правонарушений обнародована на сайте МВД Грузии 04.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-04T13:29+0400
2025-05-04T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Полиция Грузии в период с 1 января по 16 апреля выявила 152 нарушения, связанных с потреблением и хранением марихуаны, и 222 нарушения, связанных с другими наркотиками. Статистика административных правонарушений обнародована на сайте МВД Грузии.Декриминализация, а не легализация В Грузии хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением. В случае курения речь идет о потреблении в общественных местах, в том числе на улице и во дворе или в присутствии детей. По данным МВД, с 1 января по 16 апреля 2025 года за курение марихуаны были оштрафованы восемь человек. Большинство фактов курения марихуаны в неположенном месте или при детях фиксируется в Тбилиси, на который приходится более половины всех фактов.Что касается фактов хранения марихуаны, то их в указанный период было зафиксировано 144, и наибольшее число фактов выявлено в Тбилиси, в регионах Мцхета-Мтианети и в Аджарии. Из 144 оштрафованных за хранение наркотического растения – одна женщина. Другие наркотики запрещены В Грузии действует строгая политика в отношении других наркотических средств. За потребление, как и незаконное хранение наркотиков, предусмотрены штрафы или, в качестве исключения, административное заключение. Что касается потребляющих наркотики, то в этом случае в Грузии также предусмотрена уголовная ответственность за потребление наркотиков в случае повторного факта. Наказанием за потребление будет не лишение свободы, а штраф либо исправительные работы. Сотрудники полиции Грузии в подотчетный период выявили 222 факта незаконного потребления наркотиков и их приготовления, хранения, пересылки и перевоза для личных целей, из которых 45% приходится на Тбилиси. Среди оштрафованных в Грузии – три женщины и три человека старше 60 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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мцхета-мтианети, тбилиси, грузия, новости, общество, аджария, наркотики
мцхета-мтианети, тбилиси, грузия, новости, общество, аджария, наркотики

Борьба с употреблением наркотиков в Грузии – первые данные за 2025 год

13:29 04.05.2025
© State Security Service of GeorgiaНаркотики
Наркотики - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2025
© State Security Service of Georgia
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Статистика административных правонарушений обнародована на сайте МВД Грузии
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Полиция Грузии в период с 1 января по 16 апреля выявила 152 нарушения, связанных с потреблением и хранением марихуаны, и 222 нарушения, связанных с другими наркотиками.
Статистика административных правонарушений обнародована на сайте МВД Грузии.

Декриминализация, а не легализация

В Грузии хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением. В случае курения речь идет о потреблении в общественных местах, в том числе на улице и во дворе или в присутствии детей.
По данным МВД, с 1 января по 16 апреля 2025 года за курение марихуаны были оштрафованы восемь человек. Большинство фактов курения марихуаны в неположенном месте или при детях фиксируется в Тбилиси, на который приходится более половины всех фактов.
CC BY-SA 2.0 / Chuck Grimmett / SmokingМарихуана
Марихуана - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2025
Марихуана
CC BY-SA 2.0 / Chuck Grimmett / Smoking
Что касается фактов хранения марихуаны, то их в указанный период было зафиксировано 144, и наибольшее число фактов выявлено в Тбилиси, в регионах Мцхета-Мтианети и в Аджарии.
Из 144 оштрафованных за хранение наркотического растения – одна женщина.

Другие наркотики запрещены

В Грузии действует строгая политика в отношении других наркотических средств. За потребление, как и незаконное хранение наркотиков, предусмотрены штрафы или, в качестве исключения, административное заключение.
© photo: Sputnik / Oleg Zoloto / Перейти в фотобанкГероин - сильнодействующие наркотики, полиция изымает опасные вещества
Героин - сильнодействующие наркотики, полиция изымает опасные вещества - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2025
Героин - сильнодействующие наркотики, полиция изымает опасные вещества
© photo: Sputnik / Oleg Zoloto
/
Перейти в фотобанк
Что касается потребляющих наркотики, то в этом случае в Грузии также предусмотрена уголовная ответственность за потребление наркотиков в случае повторного факта. Наказанием за потребление будет не лишение свободы, а штраф либо исправительные работы.
Сотрудники полиции Грузии в подотчетный период выявили 222 факта незаконного потребления наркотиков и их приготовления, хранения, пересылки и перевоза для личных целей, из которых 45% приходится на Тбилиси.
Среди оштрафованных в Грузии – три женщины и три человека старше 60 лет.
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