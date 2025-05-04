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ДТП в Аджарии – автомобиль насмерть сбил пешехода
ДТП в Аджарии – автомобиль насмерть сбил пешехода
Sputnik Грузия
Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в одну из батумских клиник, однако спасти его не удалось 04.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-04T19:11+0400
2025-05-04T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Кеда (АР Аджария), где легковой автомобиль сбил пешехода, сообщило "Аджарское телевидение". Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в одну из батумских клиник, однако спасти его не удалось. По словам очевидцев, мужчина средних лет был пассажиром грузовика. Он почувствовал недомогание и вышел из машины к обочине. Водитель легкового автомобиля, следовавшего за грузовиком, не заметил мужчину, что и стало причиной аварии. По данным МВД, расследование инцидента ведется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, аджарское телевидение, аджария, дтп
происшествия, новости, грузия, аджарское телевидение, аджария, дтп
ДТП в Аджарии – автомобиль насмерть сбил пешехода
19:11 04.05.2025 (обновлено: 19:42 04.05.2025)
Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в одну из батумских клиник, однако спасти его не удалось
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Кеда (АР Аджария), где легковой автомобиль сбил пешехода, сообщило "Аджарское телевидение".
Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в одну из батумских клиник, однако спасти его не удалось.
По словам очевидцев, мужчина средних лет был пассажиром грузовика. Он почувствовал недомогание и вышел из машины к обочине. Водитель легкового автомобиля, следовавшего за грузовиком, не заметил мужчину, что и стало причиной аварии.
По данным МВД, расследование инцидента ведется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".