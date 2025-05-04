https://sputnik-georgia.ru/20250504/dtp-v-adzharii---avtomobil-nasmert-sbil-peshekhoda-293180660.html

ДТП в Аджарии – автомобиль насмерть сбил пешехода

ДТП в Аджарии – автомобиль насмерть сбил пешехода

Sputnik Грузия

Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в одну из батумских клиник, однако спасти его не удалось 04.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-04T19:11+0400

2025-05-04T19:11+0400

2025-05-04T19:42+0400

происшествия

новости

грузия

аджарское телевидение

аджария

дтп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252460759_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_c8326e97ce5295eccb219252d40d1f4b.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Кеда (АР Аджария), где легковой автомобиль сбил пешехода, сообщило "Аджарское телевидение". Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в одну из батумских клиник, однако спасти его не удалось. По словам очевидцев, мужчина средних лет был пассажиром грузовика. Он почувствовал недомогание и вышел из машины к обочине. Водитель легкового автомобиля, следовавшего за грузовиком, не заметил мужчину, что и стало причиной аварии. По данным МВД, расследование инцидента ведется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, аджарское телевидение, аджария, дтп