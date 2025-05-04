https://sputnik-georgia.ru/20250504/dvizhenie-transporta-na-doroge-veduschey-k-gruzino-azerbaydzhanskoy-granitse-ogranichat-293180383.html
Движение транспорта на дороге, ведущей к грузино-азербайджанской границе, ограничат
Движение транспорта на дороге, ведущей к грузино-азербайджанской границе, ограничат
Sputnik Грузия
Проезжую часть на этом участке сузят до одной полосы, следовательно, в период ограничения движения транспортные средства будут двигаться сначала по одной... 04.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-04T18:02+0400
2025-05-04T18:02+0400
2025-05-04T18:02+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Движение автотранспорта на 27-35 км участке дороги международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи будет ограничено 4-10 мая из-за ремонта асфальтного покрытия, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Проезжую часть на этом участке сузят до одной полосы, следовательно, в период ограничения движения транспортные средства будут двигаться сначала по одной полосе, затем по другой в обоих направлениях. Одна из главных дорог региона Кахети (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи) проходит через густонаселенный район и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения. Со стороны Алазанской долины в 2024 году была построена новая объездная дорога, которая соединила международную дорогу Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи-граница Азербайджана, с существующей внутренней дорогой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, кахети, лагодехи
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, кахети, лагодехи
Движение транспорта на дороге, ведущей к грузино-азербайджанской границе, ограничат
Проезжую часть на этом участке сузят до одной полосы, следовательно, в период ограничения движения транспортные средства будут двигаться сначала по одной полосе, а затем по другой
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Движение автотранспорта на 27-35 км участке дороги международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи будет ограничено 4-10 мая из-за ремонта асфальтного покрытия, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
Проезжую часть на этом участке сузят до одной полосы, следовательно, в период ограничения движения транспортные средства будут двигаться сначала по одной полосе, затем по другой в обоих направлениях.
Одна из главных дорог региона Кахети (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи) проходит через густонаселенный район и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения. Со стороны Алазанской долины в 2024 году была построена новая объездная дорога, которая соединила международную дорогу Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи-граница Азербайджана, с существующей внутренней дорогой.