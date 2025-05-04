https://sputnik-georgia.ru/20250504/grazhdane-ukrainy-zaderzhany-v-tbilisi-za-nezakonnyy-oborot-narkotikov-293182335.html

Граждане Украины задержаны в Тбилиси за незаконный оборот наркотиков

Граждане Украины задержаны в Тбилиси за незаконный оборот наркотиков

Sputnik Грузия

Полиция Грузии в период с 1 января по 16 апреля выявила 152 нарушения, связанных с потреблением и хранением марихуаны, и 222 нарушения, связанных с другими... 04.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-04T23:35+0400

2025-05-04T23:35+0400

2025-05-04T23:35+0400

грузия

происшествия

новости

мвд грузии

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283483501_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b9e7bfa5854e582cad8a75765d51cdc4.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Двое граждан Украины задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанным по 20 лет. Они обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в приготовлении и попытке сбыта наркотиков. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение. Сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска личных вещей, транспортных средств и мест временного проживания задержанных изъяли особо крупное количество наркотического средства метадон – 103 упаковки. В результате расследования в качестве вещественных доказательств полиция изъяла электрические весы и материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Полиция Грузии в период с 1 января по 16 апреля выявила 152 нарушения, связанных с потреблением и хранением марихуаны, и 222 нарушения, связанных с другими наркотиками. Среди оштрафованных в Грузии – три женщины и три человека старше 60 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии