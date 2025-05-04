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Граждане Украины задержаны в Тбилиси за незаконный оборот наркотиков
Граждане Украины задержаны в Тбилиси за незаконный оборот наркотиков
Sputnik Грузия
Полиция Грузии в период с 1 января по 16 апреля выявила 152 нарушения, связанных с потреблением и хранением марихуаны, и 222 нарушения, связанных с другими... 04.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-04T23:35+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Двое граждан Украины задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанным по 20 лет. Они обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в приготовлении и попытке сбыта наркотиков. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение. Сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска личных вещей, транспортных средств и мест временного проживания задержанных изъяли особо крупное количество наркотического средства метадон – 103 упаковки. В результате расследования в качестве вещественных доказательств полиция изъяла электрические весы и материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Полиция Грузии в период с 1 января по 16 апреля выявила 152 нарушения, связанных с потреблением и хранением марихуаны, и 222 нарушения, связанных с другими наркотиками. Среди оштрафованных в Грузии – три женщины и три человека старше 60 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Граждане Украины задержаны в Тбилиси за незаконный оборот наркотиков
Полиция Грузии в период с 1 января по 16 апреля выявила 152 нарушения, связанных с потреблением и хранением марихуаны, и 222 нарушения, связанных с другими наркотиками
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Двое граждан Украины задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД.
Задержанным по 20 лет. Они обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в приготовлении и попытке сбыта наркотиков.
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.
Сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска личных вещей, транспортных средств и мест временного проживания задержанных изъяли особо крупное количество наркотического средства метадон – 103 упаковки.
В результате расследования в качестве вещественных доказательств полиция изъяла электрические весы и материалы, необходимые для упаковки наркотиков.
Полиция Грузии в период с 1 января по 16 апреля выявила 152 нарушения, связанных с потреблением и хранением марихуаны, и 222 нарушения, связанных с другими наркотиками.
Среди оштрафованных в Грузии – три женщины и три человека старше 60 лет.