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https://sputnik-georgia.ru/20250504/legendarnomu-kapitanu-dinamo-tbilisi-aleksandru-chivadze---70-293177237.html
Легендарному капитану "Динамо" Тбилиси Александру Чивадзе – 70
Легендарному капитану "Динамо" Тбилиси Александру Чивадзе – 70
Sputnik Грузия
Чивадзе внес особый вклад в написание футбольной истории Грузии, заявил премьер 04.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Живое воплощение настоящего грузинского характера на футбольном поле – так первые лица Грузии поздравили с 70-летием легендарного капитана тбилисского "Динамо", бывшего центрального защитника сборной СССР, победителя Кубка обладателей кубков Александра Чивадзе. В торжестве приняли участие ветераны футбола и представители спортивного сообщества. По его словам, большое счастье, что у Грузии есть такая легенда. "Ваша впечатляющая карьера поистине неописуема. Я, как бывший футболист, вижу здесь своих коллег, которых, я уверен, что Александр Чивадзе и футболисты его поколения заставили полюбить футбол, захотеть играть в большой футбол. Это были Александр Чивадзе, Дато Кипиани, Манучар Мачаидзе, Владимир Гуцаев и те великие футболисты, которые были для нас примером, на которых мы выросли", – заявил Кавелашвили. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, Чивадзе внес особый вклад в написание футбольной истории Грузии. "Поздравляю Вас с юбилеем, батоно Александр, и вместе с поздравлениями хочу поблагодарить Вас за все, что Вы сделали для нашей страны и конкретно для грузинского футбола, как настоящая легенда грузинского футбола... Невозможно каждый раз не удивляться исключительной футбольной интеллигентности, почерку и изысканной манере игры, которые отличали его, как настоящего лидера грузинского футбола и тбилисского "Динамо", – подчеркнул Кобахидзе. Как вспоминал в своем поздравлении экс-капитан сборной Грузии по футболу, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Чивадзе сыграл огромную роль в становлении его, как профессионального, успешного футболиста.В 1974 году Чивадзе дебютировал в основном составе "Динамо" Тбилиси и до конца карьеры, которая завершилась в 1987 году после матча против бременского "Вердера" в Кубке УЕФА, был предан тбилисскому клубу. Изначально Чивадзе пробовал силы в качестве опорного полузащитника, но главный тренер "Динамо" Нодар Ахалкаци решил поставить футболиста в центре защиты. Как оказалось, эта позиция была создана для Чивадзе. Чивадзе является обладателем Кубка Кубков УЕФА, чемпионом СССР (1978), а также двукратным обладателем Кубка СССР (1976, 1979). В 1980 году грузинский защитник был признан лучшим футболистом Советского Союза. В 1984 году, после товарищеского матча сборных СССР и Англии на "Уэмбли", в котором советские футболисты победили 2:0, английские журналисты назвали Чивадзе генералом обороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, клуб "динамо" тбилиси, футбол
спорт, грузия, новости, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, клуб "динамо" тбилиси, футбол

Легендарному капитану "Динамо" Тбилиси Александру Чивадзе – 70

11:13 04.05.2025 (обновлено: 11:53 04.05.2025)
© press-service of the President of GeorgiaАлександр Чивадзе
Александр Чивадзе - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2025
© press-service of the President of Georgia
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Чивадзе внес особый вклад в написание футбольной истории Грузии, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Живое воплощение настоящего грузинского характера на футбольном поле – так первые лица Грузии поздравили с 70-летием легендарного капитана тбилисского "Динамо", бывшего центрального защитника сборной СССР, победителя Кубка обладателей кубков Александра Чивадзе.
В торжестве приняли участие ветераны футбола и представители спортивного сообщества.

"Александр Чивадзе был совершенным футболистом. На поле он был проявлением грузинского характера, героем из "Витязя в тигровой шкуре", он мог сделать на поле все, что угодно", – заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем выступлении.

По его словам, большое счастье, что у Грузии есть такая легенда.
"Ваша впечатляющая карьера поистине неописуема. Я, как бывший футболист, вижу здесь своих коллег, которых, я уверен, что Александр Чивадзе и футболисты его поколения заставили полюбить футбол, захотеть играть в большой футбол. Это были Александр Чивадзе, Дато Кипиани, Манучар Мачаидзе, Владимир Гуцаев и те великие футболисты, которые были для нас примером, на которых мы выросли", – заявил Кавелашвили.
© photo: Sputnik / Okhmakevich / Перейти в фотобанкИгрок футбольной команды "Динамо" (Тбилиси) Александр Чивадзе (справа).
Игрок футбольной команды Динамо (Тбилиси) Александр Чивадзе (справа). - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2025
Игрок футбольной команды "Динамо" (Тбилиси) Александр Чивадзе (справа).
© photo: Sputnik / Okhmakevich
/
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По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, Чивадзе внес особый вклад в написание футбольной истории Грузии.
"Поздравляю Вас с юбилеем, батоно Александр, и вместе с поздравлениями хочу поблагодарить Вас за все, что Вы сделали для нашей страны и конкретно для грузинского футбола, как настоящая легенда грузинского футбола... Невозможно каждый раз не удивляться исключительной футбольной интеллигентности, почерку и изысканной манере игры, которые отличали его, как настоящего лидера грузинского футбола и тбилисского "Динамо", – подчеркнул Кобахидзе.
Как вспоминал в своем поздравлении экс-капитан сборной Грузии по футболу, мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Чивадзе сыграл огромную роль в становлении его, как профессионального, успешного футболиста.

"Мне было всего 18 лет, когда под вашим руководством мне предоставилась возможность дебютировать за сборную Грузии. Вы сыграли огромную роль в становлении меня, как профессионального, успешного футболиста. Я это очень ценю и благодарен. Вы – живая легенда", – сказал Каладзе.

В 1974 году Чивадзе дебютировал в основном составе "Динамо" Тбилиси и до конца карьеры, которая завершилась в 1987 году после матча против бременского "Вердера" в Кубке УЕФА, был предан тбилисскому клубу.
Изначально Чивадзе пробовал силы в качестве опорного полузащитника, но главный тренер "Динамо" Нодар Ахалкаци решил поставить футболиста в центре защиты. Как оказалось, эта позиция была создана для Чивадзе.
© photo: Sputnik / Igor Utkin / Перейти в фотобанкАлександр Чивадзе, защитник сборной команды СССР по футболу 1986 года.
Александр Чивадзе, защитник сборной команды СССР по футболу 1986 года. - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2025
Александр Чивадзе, защитник сборной команды СССР по футболу 1986 года.
© photo: Sputnik / Igor Utkin
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Чивадзе является обладателем Кубка Кубков УЕФА, чемпионом СССР (1978), а также двукратным обладателем Кубка СССР (1976, 1979). В 1980 году грузинский защитник был признан лучшим футболистом Советского Союза.
В 1984 году, после товарищеского матча сборных СССР и Англии на "Уэмбли", в котором советские футболисты победили 2:0, английские журналисты назвали Чивадзе генералом обороны.
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