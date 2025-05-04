https://sputnik-georgia.ru/20250504/legendarnomu-kapitanu-dinamo-tbilisi-aleksandru-chivadze---70-293177237.html

Легендарному капитану "Динамо" Тбилиси Александру Чивадзе – 70

Легендарному капитану "Динамо" Тбилиси Александру Чивадзе – 70

Sputnik Грузия

Чивадзе внес особый вклад в написание футбольной истории Грузии, заявил премьер 04.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-04T11:13+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Живое воплощение настоящего грузинского характера на футбольном поле – так первые лица Грузии поздравили с 70-летием легендарного капитана тбилисского "Динамо", бывшего центрального защитника сборной СССР, победителя Кубка обладателей кубков Александра Чивадзе. В торжестве приняли участие ветераны футбола и представители спортивного сообщества. По его словам, большое счастье, что у Грузии есть такая легенда. "Ваша впечатляющая карьера поистине неописуема. Я, как бывший футболист, вижу здесь своих коллег, которых, я уверен, что Александр Чивадзе и футболисты его поколения заставили полюбить футбол, захотеть играть в большой футбол. Это были Александр Чивадзе, Дато Кипиани, Манучар Мачаидзе, Владимир Гуцаев и те великие футболисты, которые были для нас примером, на которых мы выросли", – заявил Кавелашвили. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, Чивадзе внес особый вклад в написание футбольной истории Грузии. "Поздравляю Вас с юбилеем, батоно Александр, и вместе с поздравлениями хочу поблагодарить Вас за все, что Вы сделали для нашей страны и конкретно для грузинского футбола, как настоящая легенда грузинского футбола... Невозможно каждый раз не удивляться исключительной футбольной интеллигентности, почерку и изысканной манере игры, которые отличали его, как настоящего лидера грузинского футбола и тбилисского "Динамо", – подчеркнул Кобахидзе. Как вспоминал в своем поздравлении экс-капитан сборной Грузии по футболу, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Чивадзе сыграл огромную роль в становлении его, как профессионального, успешного футболиста.В 1974 году Чивадзе дебютировал в основном составе "Динамо" Тбилиси и до конца карьеры, которая завершилась в 1987 году после матча против бременского "Вердера" в Кубке УЕФА, был предан тбилисскому клубу. Изначально Чивадзе пробовал силы в качестве опорного полузащитника, но главный тренер "Динамо" Нодар Ахалкаци решил поставить футболиста в центре защиты. Как оказалось, эта позиция была создана для Чивадзе. Чивадзе является обладателем Кубка Кубков УЕФА, чемпионом СССР (1978), а также двукратным обладателем Кубка СССР (1976, 1979). В 1980 году грузинский защитник был признан лучшим футболистом Советского Союза. В 1984 году, после товарищеского матча сборных СССР и Англии на "Уэмбли", в котором советские футболисты победили 2:0, английские журналисты назвали Чивадзе генералом обороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, клуб "динамо" тбилиси, футбол