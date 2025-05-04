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Россия не нужно применять ядерное оружие в ходе СВО на Украине – Путин
Россия не нужно применять ядерное оружие в ходе СВО на Украине – Путин
Sputnik Грузия
Россия в рамках СВО сохраняет хладнокровие, поскольку ее пытались спровоцировать на ошибки, отметил российский лидер 04.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-04T16:51+0400
2025-05-04T16:51+0400
2025-05-04T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Россия не нуждалась в применении ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине, и такая необходимость не возникнет, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, Россия в рамках СВО сохраняет хладнокровие, поскольку ее пытались спровоцировать на ошибки.Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что у российской стороны достаточно сил и средств для того, чтобы довести спецоперацию до логического завершения с нужным для России результатом.Путин также выразил уверенность, что рано или поздно Россия и Украина помирятся."Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", – сказал президент РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, украина, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
Россия не нужно применять ядерное оружие в ходе СВО на Украине – Путин
16:51 04.05.2025 (обновлено: 17:17 04.05.2025)
Россия в рамках СВО сохраняет хладнокровие, поскольку ее пытались спровоцировать на ошибки, отметил российский лидер
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Россия не нуждалась в применении ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине, и такая необходимость не возникнет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное – ред.). И надеюсь, не потребуется", – сказал Путин журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Кадры интервью вошли в новый фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
По его словам, Россия в рамках СВО сохраняет хладнокровие, поскольку ее пытались спровоцировать на ошибки.
Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что у российской стороны достаточно сил и средств для того, чтобы довести спецоперацию до логического завершения с нужным для России результатом.
Путин также выразил уверенность, что рано или поздно Россия и Украина помирятся.
"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", – сказал президент РФ.