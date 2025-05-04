https://sputnik-georgia.ru/20250504/rossiya-ne-nuzhno-primenyat-yadernoe-oruzhie-v-khode-svo-na-ukraine---putin-293180233.html

Россия не нужно применять ядерное оружие в ходе СВО на Украине – Путин

Россия не нужно применять ядерное оружие в ходе СВО на Украине – Путин

Sputnik Грузия

Россия в рамках СВО сохраняет хладнокровие, поскольку ее пытались спровоцировать на ошибки, отметил российский лидер 04.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-04T16:51+0400

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2025-05-04T17:17+0400

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владимир путин

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Россия не нуждалась в применении ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине, и такая необходимость не возникнет, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, Россия в рамках СВО сохраняет хладнокровие, поскольку ее пытались спровоцировать на ошибки.Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что у российской стороны достаточно сил и средств для того, чтобы довести спецоперацию до логического завершения с нужным для России результатом.Путин также выразил уверенность, что рано или поздно Россия и Украина помирятся."Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", – сказал президент РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, украина, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины