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Сборная Грузии по хоккею поднялась в группу А II дивизиона ЧМ

Сборная Грузии по хоккею поднялась в группу А II дивизиона ЧМ

Sputnik Грузия

По итогам турнира в группе B команда, занявшая первое место, получает право играть в 2026 году в группе А 04.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-04T15:41+0400

2025-05-04T15:41+0400

2025-05-04T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею с шайбой выиграла все матчи группового этапа чемпионата мира среди команд группы B II дивизиона в Новой Зеландии и со следующего года будет выступать в группе А. В заключительном матче Грузия со счетом 15:1 обыграла команду Таиланда. Шайбы на счету Данилы Давыдова (4), Артема Козюлина (3), Тимура Бешарова (2), Константина Гавриленко, Данилы Метлюка, Макара Никишанина, Александра Киреева, Ивана Швецова и Бориса Кочкина. Лучшим игроком матча был признан Артем Козюлин. Кроме Таиланда сборная Грузии на турнире обыграла Исландию (4:0), Новую Зеландию (5:0), Болгарию (8:7) и Китайский Тайбэй (3:1). По итогам турнира в группе B команда, занявшая первое место, получает право играть в 2026 году в группе А, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу A третьего дивизиона чемпионата мира 2026 года. Федерация хоккея Грузии была основана в 2004 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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