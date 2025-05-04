https://sputnik-georgia.ru/20250504/v-stavropole-startoval-festival-konkurs-soldatskiy-konvert-293182149.html
В Ставрополе стартовал Фестиваль-конкурс "Солдатский конверт"
В Ставрополе стартовал Фестиваль-конкурс "Солдатский конверт"
Sputnik Грузия
В Ставрополе собрались более 150 исполнителей из различных субъектов Российской Федерации, а также из стран бывшего СССР 04.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-04T22:36+0400
2025-05-04T22:36+0400
2025-05-04T22:36+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Фестиваль-конкурс "Солдатский конверт" вновь вернулся в Ставропольский край, говорится в сообщении организаторов фестиваля. В связи с этими событиями в Ставрополе собрались более 150 исполнителей из различных субъектов Российской Федерации, а также из стран бывшего СССР – Беларуси, Армении, Грузии, Узбекистана и Казахстана. Центральной темой открытия в этом году стали героизм и любовь к Отечеству. Перед зрителями на сцене ожила многовековая история России. Завершилась торжественная церемония открытия представлением участников "Солдатского конверта – 2025", которые приехали в Ставрополь из Узбекистана, Казахстана, Грузии, Армении и Республики Беларусь, а также из 15 регионов Российской Федерации: Республики Татарстан, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Краснодарского края, Ставропольского края, Хабаровского края, Астраханской области, Белгородской области, Калининградской области, Курской области, Оренбургской области, Тюменской области, Ярославской области и города Москвы. Из 800 человек экспертное жюри отобрало 14 коллективов и 14 ансамблей, которые будут бороться за звание победителя Фестиваля-конкурса. В состав жюри Фестиваля-конкурса в 2025 году вошли: председатель жюри, Народный артист России Лев Лещенко, Народный артист Республики Беларусь Анатолий Ярмоленко, Заслуженный артист России Денис Майданов, Заслуженная артистка России Юта, победительница телепроекта "Голос" Александра Воробьёва, певица Татьяна Куртукова, певец ST, музыкальный продюсер, генеральный директор холдинга "Русская Медиа группа" Владимир Киселёв, генеральный продюсер Национального проекта Олега Газманова "Родники" Елена Ульянова, композитор, руководитель Международного фестиваля "Красная гвоздика" Андрей Батурин. Фестиваль-конкурс "Солдатский конверт" был создан в 1994 году Союзом молодежи Ставрополья, который более 20 лет имел статус межрегионального конкурса. В 2018 году Фестиваль получил статус всероссийского, а с 2022 года стал проходить под патронажем постоянного комитета Союзного государства. Фестиваль объединяет лучших исполнителей в возрасте от 18 до 45 лет и является основным конкурсом для вокалистов, исполняющих песни на военно-патриотическую и гражданскую тематику.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, ставропольский край, день победы, 80 лет победы в великой отечественной войне
россия, в мире, ставропольский край, день победы, 80 лет победы в великой отечественной войне
В Ставрополе стартовал Фестиваль-конкурс "Солдатский конверт"
В Ставрополе собрались более 150 исполнителей из различных субъектов Российской Федерации, а также из стран бывшего СССР
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Фестиваль-конкурс "Солдатский конверт" вновь вернулся в Ставропольский край, говорится в сообщении организаторов фестиваля.
В связи с этими событиями в Ставрополе собрались более 150 исполнителей из различных субъектов Российской Федерации, а также из стран бывшего СССР – Беларуси, Армении, Грузии, Узбекистана и Казахстана.
"Всех участников объединяет общая цель – сохранение памяти о подвигах наших предков через песни военных лет. XXXII Международный фестиваля-конкурс патриотической песни "Солдатский конверт" торжественно открылся в сердце Ставрополя – на Комсомольской горке", – говорится в сообщении.
Центральной темой открытия в этом году стали героизм и любовь к Отечеству. Перед зрителями на сцене ожила многовековая история России.
Завершилась торжественная церемония открытия представлением участников "Солдатского конверта – 2025", которые приехали в Ставрополь из Узбекистана, Казахстана, Грузии, Армении и Республики Беларусь, а также из 15 регионов Российской Федерации: Республики Татарстан, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Краснодарского края, Ставропольского края, Хабаровского края, Астраханской области, Белгородской области, Калининградской области, Курской области, Оренбургской области, Тюменской области, Ярославской области и города Москвы.
Из 800 человек экспертное жюри отобрало 14 коллективов и 14 ансамблей, которые будут бороться за звание победителя Фестиваля-конкурса.
"Я не первый год приезжаю и всегда с восхищением отмечаю, что именно в Ставрополе проходит такой важный на сегодняшний день фестиваль. Это далеко не обычный фестиваль или конкурс – это масштабное явление, объединяющее людей и создающее особое единство. Особенно радует тот факт, что с каждым годом сообщество единомышленников и друзей фестиваля становится все шире", – заявил на открытии Фестиваля почетный гость проекта, народный артист Республики Беларусь Анатолий Ярмоленко.
В состав жюри Фестиваля-конкурса в 2025 году вошли: председатель жюри, Народный артист России Лев Лещенко, Народный артист Республики Беларусь Анатолий Ярмоленко, Заслуженный артист России Денис Майданов, Заслуженная артистка России Юта, победительница телепроекта "Голос" Александра Воробьёва, певица Татьяна Куртукова, певец ST, музыкальный продюсер, генеральный директор холдинга "Русская Медиа группа" Владимир Киселёв, генеральный продюсер Национального проекта Олега Газманова "Родники" Елена Ульянова, композитор, руководитель Международного фестиваля "Красная гвоздика" Андрей Батурин.
Фестиваль-конкурс "Солдатский конверт" был создан в 1994 году Союзом молодежи Ставрополья, который более 20 лет имел статус межрегионального конкурса. В 2018 году Фестиваль получил статус всероссийского, а с 2022 года стал проходить под патронажем постоянного комитета Союзного государства. Фестиваль объединяет лучших исполнителей в возрасте от 18 до 45 лет и является основным конкурсом для вокалистов, исполняющих песни на военно-патриотическую и гражданскую тематику.