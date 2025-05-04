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В Тбилиси обрушился пол в трехэтажном доме: несколько человек пострадали
В Тбилиси обрушился пол в трехэтажном доме: несколько человек пострадали
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Оба пострадавших на момент госпитализации находились в контактном состоянии 04.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-04T21:27+0400
2025-05-04T21:27+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Два человека пострадали в результате обрушения пола на втором этаже трехэтажного жилого дома на улице Дадиани, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Оба пострадавших на момент госпитализации находились в контактном состоянии. На месте происшествия мобилизованы спасательные службы. По словам главы администрации Надзаладевского района Тбилиси Ираклия Андгуладзе, жилой дом по адресу ул. Дадиани, 2 находится в аварийном состоянии и местным жителям неоднократно предлагали переселиться, но те отказывались. На первом этаже здания находилась аптека. По словам жителей дома, в последние дни в аптеке проводился ремонт. Очевидцы не исключают, что рабочие могли повредить опорную стену здания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси
новости, грузия, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси
В Тбилиси обрушился пол в трехэтажном доме: несколько человек пострадали
21:27 04.05.2025 (обновлено: 21:51 04.05.2025)
Оба пострадавших на момент госпитализации находились в контактном состоянии
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Два человека пострадали в результате обрушения пола на втором этаже трехэтажного жилого дома на улице Дадиани, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Оба пострадавших на момент госпитализации находились в контактном состоянии. На месте происшествия мобилизованы спасательные службы.
По словам главы администрации Надзаладевского района Тбилиси Ираклия Андгуладзе, жилой дом по адресу ул. Дадиани, 2 находится в аварийном состоянии и местным жителям неоднократно предлагали переселиться, но те отказывались.
"Все семьи будут переселены в гостиницу, на улице никто не останется. Потом, исходя из ситуации, мы их обязательно выселим по аренде. Мы неоднократно предлагали выселить по аренде, а потом решить все проблемы в глобальном масштабе, но они отказались", – сказал глава администрации.
На первом этаже здания находилась аптека. По словам жителей дома, в последние дни в аптеке проводился ремонт. Очевидцы не исключают, что рабочие могли повредить опорную стену здания.