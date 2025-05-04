https://sputnik-georgia.ru/20250504/v-tbilisi-obrushilsya-pol-v-trekhetazhnom-dome-neskolko-chelovek-postradali-293181819.html

В Тбилиси обрушился пол в трехэтажном доме: несколько человек пострадали

В Тбилиси обрушился пол в трехэтажном доме: несколько человек пострадали

Sputnik Грузия

Оба пострадавших на момент госпитализации находились в контактном состоянии 04.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-04T21:27+0400

2025-05-04T21:27+0400

2025-05-04T21:51+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Два человека пострадали в результате обрушения пола на втором этаже трехэтажного жилого дома на улице Дадиани, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Оба пострадавших на момент госпитализации находились в контактном состоянии. На месте происшествия мобилизованы спасательные службы. По словам главы администрации Надзаладевского района Тбилиси Ираклия Андгуладзе, жилой дом по адресу ул. Дадиани, 2 находится в аварийном состоянии и местным жителям неоднократно предлагали переселиться, но те отказывались. На первом этаже здания находилась аптека. По словам жителей дома, в последние дни в аптеке проводился ремонт. Очевидцы не исключают, что рабочие могли повредить опорную стену здания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси