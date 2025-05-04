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Всемирный банк отметил снижение бедности в Грузии
Всемирный банк отметил снижение бедности в Грузии
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года 04.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-04T10:05+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Уровень бедности в Грузии снижается из-за высокого экономического роста и развития рынка труда, говорится в материалах Всемирного банка. Краткие обзоры бедности и равенства освещают тенденции бедности, общего благосостояния и неравенства в более чем 100 развивающихся странах и публикуются дважды в год. Разрыв в благосостоянии – это средний коэффициент, на который необходимо умножить доходы, чтобы привести всех в обществе к стандарту благосостояния в размере 25 долларов США в день. Как отмечает Всемирный банк, усилия по сокращению бедности после пандемии были подкреплены ростом реальной заработной платы, пенсий и усилением мер социальной защиты. Кроме того, снижение годовой инфляции до 1,9 процента (в годовом исчислении) к концу 2024 года ослабило давление стоимости жизни для семей с низким доходом. По мнению международного финансового института, улучшения на рынке труда способствовали сокращению процента молодежи в возрасте 15-24 года, которая не работает, не учится и не проходит профессиональную подготовку. "Экономические возможности, увеличение трудовых доходов и государственные программы способствовали сокращению бедности среди грузинских домохозяйств", – говорится в документе. При этом Всемирный банк отмечает, что программа целевой помощи успешно охватила бедные домохозяйства и повысила доступность медицинских услуг. Несмотря на эти достижения, Всемирный банк отмечает и проблемы, в том числе в вопросе трудоустройства. По мнению аналитиков, решение этих проблем имеет важное значение для поддержания позитивных тенденций в сокращении бедности и обеспечения инклюзивного экономического роста. По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года составил 9,3%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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всемирный банк, экономика, новости, грузия
всемирный банк, экономика, новости, грузия
Всемирный банк отметил снижение бедности в Грузии
По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Уровень бедности в Грузии снижается из-за высокого экономического роста и развития рынка труда, говорится в материалах Всемирного банка.
Краткие обзоры бедности и равенства освещают тенденции бедности, общего благосостояния и неравенства в более чем 100 развивающихся странах и публикуются дважды в год.
"С 2017 по 2023 год уровень бедности, определяемый международной чертой бедности ниже 6,85 доллара США в день (по ППС 2017 года), снизился с 53,9 до 40,7 процента. Страна улучшила разрыв в благосостоянии с 5,1 в 2017 году до 4,0 в 2023 году за счет сочетания экономических достижений и вмешательства правительства", – говорится в отчете.
Разрыв в благосостоянии – это средний коэффициент, на который необходимо умножить доходы, чтобы привести всех в обществе к стандарту благосостояния в размере 25 долларов США в день.
Как отмечает Всемирный банк, усилия по сокращению бедности после пандемии были подкреплены ростом реальной заработной платы, пенсий и усилением мер социальной защиты.
Кроме того, снижение годовой инфляции до 1,9 процента (в годовом исчислении) к концу 2024 года ослабило давление стоимости жизни для семей с низким доходом.
"Экономический рост также положительно повлиял на занятость, при этом возможности трудоустройства расширились в секторах торговли, услуг, туризма и строительства. Это привело к снижению уровня безработицы с 20,6 процента в 2021 году до рекордно низкого уровня в 13,9 процента в 2024 году", – говорится в отчете.
По мнению международного финансового института, улучшения на рынке труда способствовали сокращению процента молодежи в возрасте 15-24 года, которая не работает, не учится и не проходит профессиональную подготовку.
"Экономические возможности, увеличение трудовых доходов и государственные программы способствовали сокращению бедности среди грузинских домохозяйств", – говорится в документе.
При этом Всемирный банк отмечает, что программа целевой помощи успешно охватила бедные домохозяйства и повысила доступность медицинских услуг.
Несмотря на эти достижения, Всемирный банк отмечает и проблемы, в том числе в вопросе трудоустройства.
"Компании сталкиваются с такими ограничениями, как концентрация рынка, ограниченный доступ к финансам, плохая связь и отсутствие соответствующих навыков у рабочей силы. Кроме того, сельскохозяйственный сектор, в котором занята значительная часть населения, остается недоразвитым и сталкивается с такими проблемами, как низкая производительность и ограниченный доступ к современным технологиям", – отмечено в отчете.
По мнению аналитиков, решение этих проблем имеет важное значение для поддержания позитивных тенденций в сокращении бедности и обеспечения инклюзивного экономического роста.
По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года составил 9,3%.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.