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Заключенные в тюрьмах Грузии – последние данные

Заключенные в тюрьмах Грузии – последние данные

Sputnik Грузия

Из общего числа заключенных только 1,7 тысячи ждут приговора, остальные уже отбывают свои сроки 04.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В Грузии, по данным на 1 апреля 2025 года, насчитывалось около 8,9 тысячи заключенных, в том числе около 1,1 тысячи иностранных граждан, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Основную часть заключенных составляют мужчины, также в грузинских тюрьмах на 1 марта находилось 395 женщин, из них 106 – иностранки. Средний возраст заключенных – 30-50 лет. Кроме того, в тюрьмах страны находится 77 несовершеннолетних и 73 лица старше 70 лет. Из общего числа заключенных только 1,7 тысячи ждут приговора, остальные уже отбывают свои сроки. Заполненность тюрем В целом на 1 апреля 2025 года тюрьмы Грузии были заполнены на 72,2%. Обвиняемые размещены в восьми из 14 тюрем Грузии, более половины из них ждали своего приговора в учреждении по исполнению наказаний №8 в Тбилиси. Что касается уже приговоренных, то более 40% осужденных отбывают свое наказание в двух тюрьмах в Рустави, еще 14,9% – в Тбилиси. Остальные заключенные размещены в остальных 11 тюрьмах. За что и где сидят? Из общего числа осужденных 66% отбывают свои сроки за экономические преступления и преступления против человека, включая убийство и нанесение вреда здоровью, еще 24% осуждены за преступления против общественной безопасности и правопорядка. При этом в тюрьме особого риска, где содержатся особо опасные преступники, совершившие преступления неоднократно, размещены 192 осужденных, что составляет 2,7% от общего числа. Остальные заключенные размещены в тюрьмах закрытого и наполовину открытого типа. В учреждении для подготовки к освобождению размещены 189 заключенных, они имеют право на время покидать тюрьму для работы или учебы. Женщины и несовершеннолетние в Грузии содержатся в отдельных учреждениях исполнения наказаний. Условия содержания В Грузии заключенные имеют право работать и получать образование. При этом при хорошем поведении заключенные имеют право поступить в вуз, уже отбывая наказание. Работали 1 006 осужденных. За свою работу осужденные получают деньги на банковскую карточку и могут тратить их в тюремном магазине или отправлять своим семьям. По данным "Сакстата", в браке находится половина всех заключенных в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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