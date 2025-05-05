https://sputnik-georgia.ru/20250505/chto-ministr-finansov-gruzii-obsudil-s-prezidentom-abr-v-milane-293188337.html

Что министр финансов Грузии обсудил с президентом АБР в Милане

Что министр финансов Грузии обсудил с президентом АБР в Милане

Sputnik Грузия

Хуцишвили встретился с президентом АБР в рамках 58-й ежегодной встречи Совета управляющих АБР в Милане 05.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-05T18:08+0400

2025-05-05T18:08+0400

2025-05-05T18:08+0400

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новости

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милан

хуцишвили

азиатский банк развития (абр)

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Плодотворное сотрудничество между Грузией и Азиатским банком развития (АБР), а также проекты, реализуемые в стране при поддержке финансового института, глава Минфина Лаша Хуцишвили обсудил с президентом АБР Масато Кандой в Милане, сообщают в ведомстве. Хуцишвили встретился с президентом АБР в рамках 58-й ежегодной встречи Совета управляющих АБР в Милане, которая проходит 4-7 мая. Глава Минфина Грузии еще раз поздравил Масато Канду с назначением на этот пост в феврале этого года и пожелал ему успехов в работе. На встрече речь шла о достигнутом Грузией прогресса за последние годы и важности высокого роста экономики и стабильных макроэкономических параметрах. Также были обсуждены проекты, поддержанные банком в различных секторах экономики, которые способствовали росту экономики страны. Президент банка подчеркнул важную роль Грузии в контексте регионального и многостороннего сотрудничества, и выразил надежду, что история успешного сотрудничества Грузии и Азиатского банка развития продолжится и в будущем. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка. Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, милан, хуцишвили, азиатский банк развития (абр)