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Дождь, град и ветер – погода ухудшится на востоке Грузии
Дождь, град и ветер – погода ухудшится на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Восточной Грузии 05.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Дождь, град, грозы и усиление ветра ожидаются на востоке Грузии, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится до утра 6 мая. Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Восточной Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение или активизацию оползнево-селевых процессов в холмистых и горных районах. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф в выходные как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии

Дождь, град и ветер – погода ухудшится на востоке Грузии

22:27 05.05.2025 (обновлено: 23:20 05.05.2025)
© Sputnik / Levan AvlabreliОсень в Тбилиси
Осень в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2025
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Восточной Грузии
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Дождь, град, грозы и усиление ветра ожидаются на востоке Грузии, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится до утра 6 мая.
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Восточной Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение или активизацию оползнево-селевых процессов в холмистых и горных районах.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф в выходные как средний.
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