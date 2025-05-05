https://sputnik-georgia.ru/20250505/grazhdane-gruzii-i-iordanii-zaderzhany-za-narkoprestupleniya-293191396.html

Граждане Грузии и Иордании задержаны за наркопреступления

Граждане Грузии и Иордании задержаны за наркопреступления

Sputnik Грузия

В результате обысков в домах задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли героин и марихуану 05.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-05T19:09+0400

2025-05-05T19:09+0400

2025-05-05T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Пять человек, в том числе гражданин Иордании, задержаны полицией по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанным от 24 до 44 лет. Двое из них были судимы в прошлом. Всем пятерым грозит до 17 лет лишения свободы. Полиция на основании постановления судьи проводила контрольные закупки наркотиков у задержанных по обвинению в незаконном обороте наркотиков и тайно вела аудио- и видеозаписи этих закупок. В результате обысков в домах задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли героин и марихуану. Следствие ведется по статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ" и "Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров". Полиция Грузии в период с 1 января по 16 апреля выявила 152 нарушения, связанных с потреблением и хранением марихуаны, и 222 нарушения, связанных с другими наркотиками. Среди оштрафованных в Грузии – три женщины и три человека старше 60 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, иордания, грузия, новости, наркотики, наркоторговля