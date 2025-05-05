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https://sputnik-georgia.ru/20250505/kvaratskheliya-mikautadze-davitashvili---ftalentscout-posvyatil-statyu-zolotomu-trio-293191085.html
Кварацхелия, Микаутадзе, Давиташвили – FtalentScout посвятил статью "золотому трио"
Кварацхелия, Микаутадзе, Давиташвили – FtalentScout посвятил статью "золотому трио"
Sputnik Грузия
Всего в этом сезоне грузинское трио поучаствовало в 38 голах чемпионата Франции 05.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. "Золотое трио" грузинских футболистов – Хвича Кварацхелия, Георгий Микаутадзе, Зурико Давиташвили – творит историю в текущем сезоне Лиги 1, статью под таким названием опубликовало аналитическое интернет-издание FtalentScout. Хвича Кварацхелия играет за "Пари Сен-Жермен" с января 2025 года. Зурико Давиташвили подписал контракт с "Сент-Этьеном" в июле 2024 года. В это же время Георгий (Жорж) Микаутадзе присоединился к "Лиону". В этом сезоне нападающий "Лиона" Георгий Микаутадзе забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 32 матчах Лиги 1. На счету нападающего "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили 9 голов и 7 результативных передач в 31 матче, а вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 13 играх. Всего в этом сезоне грузинское трио поучаствовало в 38 голах чемпионата Франции. В текущем сезоне Кварацхелия заочно стал чемпионом Франции и выиграл свой первый трофей в Лиге 1. Кроме того, парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов. В первом матче "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" 0:1. Ответная встреча состоится 7 мая в Париже. Что касается клубов Давиташвили и Микаутадзе, то "Сент-Этьен" борется за место в высшей лиге и находится на 17 месте, а "Лион" закрепился на седьмой строчке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, георгий микаутадзе, зурико давиташвили, хвича кварацхелия, франция, футбол
спорт, грузия, новости, георгий микаутадзе, зурико давиташвили, хвича кварацхелия, франция, футбол

Кварацхелия, Микаутадзе, Давиташвили – FtalentScout посвятил статью "золотому трио"

15:36 05.05.2025 (обновлено: 15:52 05.05.2025)
© Courtesy of Georgian Football Federation Георгий Микаутадзе, Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия
Георгий Микаутадзе, Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2025
© Courtesy of Georgian Football Federation
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Всего в этом сезоне грузинское трио поучаствовало в 38 голах чемпионата Франции
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. "Золотое трио" грузинских футболистов – Хвича Кварацхелия, Георгий Микаутадзе, Зурико Давиташвили – творит историю в текущем сезоне Лиги 1, статью под таким названием опубликовало аналитическое интернет-издание FtalentScout.
Хвича Кварацхелия играет за "Пари Сен-Жермен" с января 2025 года. Зурико Давиташвили подписал контракт с "Сент-Этьеном" в июле 2024 года. В это же время Георгий (Жорж) Микаутадзе присоединился к "Лиону".

"Никогда ранее ни в одной высшей лиге не было забито столько голов грузинами, как в текущем сезоне французской Лиги 1. Грузинское "золотое трио" творит историю в текущем сезоне Лиги 1", – пишет FtalentScout.

В этом сезоне нападающий "Лиона" Георгий Микаутадзе забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 32 матчах Лиги 1. На счету нападающего "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили 9 голов и 7 результативных передач в 31 матче, а вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 13 играх.
Всего в этом сезоне грузинское трио поучаствовало в 38 голах чемпионата Франции.
В текущем сезоне Кварацхелия заочно стал чемпионом Франции и выиграл свой первый трофей в Лиге 1. Кроме того, парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов. В первом матче "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" 0:1. Ответная встреча состоится 7 мая в Париже.
Что касается клубов Давиташвили и Микаутадзе, то "Сент-Этьен" борется за место в высшей лиге и находится на 17 месте, а "Лион" закрепился на седьмой строчке.
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