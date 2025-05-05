Лучшие саблисты мира собрались в Сеуле: грузин завоевал бронзу Гран-при
© @PHOTOPAVIAГрузинский саблист Сандро Базадзе на Гран-при в Сеуле
© @PHOTOPAVIA
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В 1/4 финала Базадзе одолел олимпийского чемпиона, корейца О Сан Ука со счетом 15:11
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе завоевал бронзовую медаль на двухдневном Гран-при в Сеуле, куда съехались ведущие саблисты со всего мира.
© @PHOTOPAVIAГрузинский саблист Сандро Базадзе на Гран-при в Сеуле
Грузинский саблист Сандро Базадзе на Гран-при в Сеуле
© @PHOTOPAVIA
В 1/4 финала Базадзе одолел олимпийского чемпиона, корейца О Сан Ука со счетом 15:11. В полуфинале грузин уступил венгру Кристиану Рабу со счетом 10:15 и занял третье место. В прошлом году Базадзе завоевал серебро Гран-при в Сеуле.
© @PHOTOPAVIAГрузинский саблист Сандро Базадзе на Гран-при в Сеуле
Грузинский саблист Сандро Базадзе на Гран-при в Сеуле
© @PHOTOPAVIA
Сандро Базадзе вернулся в большой спорт почти после полугодовой паузы в январе 2025 года, завоевав бронзу Кубка мира в Болгарии.
© @PHOTOPAVIAГрузинский саблист Сандро Базадзе на Гран-при в Сеуле
Грузинский саблист Сандро Базадзе на Гран-при в Сеуле
© @PHOTOPAVIA
Фехтовальщик решил взять вынужденный перерыв после Олимпиады в Париже летом 2024 года, где проиграл в 1/8 финала сопернику из Египта. Базадзе обвинил в своем проигрыше судей, которые, по его словам, не засчитали ему важные очки.
© @PHOTOPAVIAГрузинский саблист Сандро Базадзе на Гран-при в Сеуле
Грузинский саблист Сандро Базадзе на Гран-при в Сеуле
© @PHOTOPAVIA
Грузинский саблист даже планировал уйти из большого спорта, но позже изменил свое решение.
На сегодняшний день Базадзе занимает восьмое место в рейтинге саблистов Международной федерации фехтования FIE. Весной 2024 года Базадзе был лидером мирового рейтинга.