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Лучшие саблисты мира собрались в Сеуле: грузин завоевал бронзу Гран-при

Лучшие саблисты мира собрались в Сеуле: грузин завоевал бронзу Гран-при

Sputnik Грузия

В 1/4 финала Базадзе одолел олимпийского чемпиона, корейца О Сан Ука со счетом 15:11 05.05.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе завоевал бронзовую медаль на двухдневном Гран-при в Сеуле, куда съехались ведущие саблисты со всего мира. В 1/4 финала Базадзе одолел олимпийского чемпиона, корейца О Сан Ука со счетом 15:11. В полуфинале грузин уступил венгру Кристиану Рабу со счетом 10:15 и занял третье место. В прошлом году Базадзе завоевал серебро Гран-при в Сеуле. Сандро Базадзе вернулся в большой спорт почти после полугодовой паузы в январе 2025 года, завоевав бронзу Кубка мира в Болгарии. Фехтовальщик решил взять вынужденный перерыв после Олимпиады в Париже летом 2024 года, где проиграл в 1/8 финала сопернику из Египта. Базадзе обвинил в своем проигрыше судей, которые, по его словам, не засчитали ему важные очки. Грузинский саблист даже планировал уйти из большого спорта, но позже изменил свое решение.На сегодняшний день Базадзе занимает восьмое место в рейтинге саблистов Международной федерации фехтования FIE. Весной 2024 года Базадзе был лидером мирового рейтинга. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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