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Машина с пассажирами попала под оползень в горах Грузии
Машина с пассажирами попала под оползень в горах Грузии
Sputnik Грузия
Пассажирам удалось вовремя выбраться из машины, сообщают СМИ 05.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-05T11:18+0400
2025-05-05T11:18+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Автомобиль с двумя пассажирами попал под оползень, который сошел в селе Бабили района Лентехи (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщает телеканал "Рустави 2". Случай произошел утром в понедельник. По информации телеканала, пассажирам удалось вовремя выбраться из машины. По информации департамента автомобильных дорога, оползень сошел на 91 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. На данный момент на указанном отрезке дороги запрещено движение всех видов автотранспорта. На месте мобилизована тяжелая техника, ведутся работы по расчистке и восстановлению дороги. По информации мэра района Лентехи Гии Ониани, дорога будет открыта для транспортного движения в течение дня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, цкалтубо, кутаиси
происшествия, грузия, новости, цкалтубо, кутаиси
Машина с пассажирами попала под оползень в горах Грузии
11:18 05.05.2025 (обновлено: 11:44 05.05.2025)
Пассажирам удалось вовремя выбраться из машины, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Автомобиль с двумя пассажирами попал под оползень, который сошел в селе Бабили района Лентехи (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщает телеканал "Рустави 2".
Случай произошел утром в понедельник. По информации
телеканала, пассажирам удалось вовремя выбраться из машины.
По информации департамента автомобильных дорога, оползень сошел на 91 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. На данный момент на указанном отрезке дороги запрещено движение всех видов автотранспорта.
На месте мобилизована тяжелая техника, ведутся работы по расчистке и восстановлению дороги.
По информации мэра района Лентехи Гии Ониани, дорога будет открыта для транспортного движения в течение дня.