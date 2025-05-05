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Машина с пассажирами попала под оползень в горах Грузии

Машина с пассажирами попала под оползень в горах Грузии

Sputnik Грузия

Пассажирам удалось вовремя выбраться из машины, сообщают СМИ 05.05.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Автомобиль с двумя пассажирами попал под оползень, который сошел в селе Бабили района Лентехи (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщает телеканал "Рустави 2". Случай произошел утром в понедельник. По информации телеканала, пассажирам удалось вовремя выбраться из машины. По информации департамента автомобильных дорога, оползень сошел на 91 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. На данный момент на указанном отрезке дороги запрещено движение всех видов автотранспорта. На месте мобилизована тяжелая техника, ведутся работы по расчистке и восстановлению дороги. По информации мэра района Лентехи Гии Ониани, дорога будет открыта для транспортного движения в течение дня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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