https://sputnik-georgia.ru/20250505/na-uluchshenie-vodosnabzheniya-v-gruzii-potratyat-bolee-100-mln-lari-293182795.html

На улучшение водоснабжения в Грузии потратят более 100 млн лари

На улучшение водоснабжения в Грузии потратят более 100 млн лари

Sputnik Грузия

В рамках проекта "Модернизация геоинформационных систем" с начала года уже определен 131 критический участок сетей водоснабжения и канализации 05.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-05T16:36+0400

2025-05-05T16:36+0400

2025-05-05T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Испанская компания Aqualia, владеющая водораспределительной компанией Тбилиси Georgian Water and Power (GWP), потратит более 100 миллионов лари на улучшение и обновление системы водоснабжения в трех городах Грузии, сообщается на сайте GWP. В январе 2022 года Aqualia купила 80% акций в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water & Power (GWP), стоимостью 180 миллионов долларов. Компания управляет полным циклом водоснабжения Тбилиси, Рустави и Мцхета и обслуживает более 1,5 миллиона человек. По информации GWP, целью проектов, в которые инвестируют более 100 миллионов лари, является существенное улучшение услуг водоснабжения населения Тбилиси, Рустави и Мцхета, сокращение количества повреждений на сети водоснабжения, сокращение ареалов и продолжительности ограничения водоснабжения. Для повышения качества обслуживания потребителей компания в 2024 году улучшила ряд операционных показателей: Система водоснабжения, наряду с существующими сетями города, включает магистральные трубопроводы, обеспечивающие транспортировку питьевой воды из Жинвальского водохранилища и головного сооружения на реке Храми к потребителям. Учитывая стратегическую важность данных трубопроводов, компания в 2025 году дополнительно усилит меры превентивного мониторинга для оценки внешних рисков и определения состояния отдельных участков магистралей. Активно ведется автоматизация насосных станций и водохранилищ компании, что позволит обеспечить оперативное управление системой водоснабжения и минимизировать риск ошибок. Кроме того, совершенствуются и геоинформационные системы. Проект направлен на выявление критических участков водопроводной сети и проведение профилактического мониторинга. В рамках проекта "Модернизация геоинформационных систем" с начала года уже определен 131 критический участок сетей водоснабжения и канализации. Проблемы водоснабжения По данным GWP, только в Тбилиси компания управляет водопроводными сетями протяженностью 4 тысячи км и 1,5 тысячи км, пятью магистральными объектами, тремя лабораториями, 113 водохранилищами объемом 350 м3, 64 насосными станциями и 156 станциями повышения давления. Сложность состояния инфраструктуры обусловлена прежде всего возрастом и масштабами системы водоснабжения. Результаты проверки показали, что 62% сетей водоснабжения и водоотведения, а также 85% крупных инфраструктурных объектов являются устаревшими. В 2022 году зафиксировано более 35 тысяч аварий. На водопроводной сети в Тбилиси происходит 415 аварий на 100 км, что как минимум в восемь раз превышает показатель аварийности в европейских странах (показатель аварийности в Европе составляет 50 аварий на 100 км).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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