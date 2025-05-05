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Обрушение дома в Тбилиси – мэрия ввела частичные ограничения на движение транспорта
Обрушение дома в Тбилиси – мэрия ввела частичные ограничения на движение транспорта
Sputnik Грузия
В настоящее время в районе ЧП 12-метровые автобусы временно переключены на альтернативные маршруты 05.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-05T14:34+0400
2025-05-05T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая – Sputnik. Движение 12-метровых общественных автобусов на улице Цотне Дадиани (участок между улицами Реваза Уридия и Николоза Худадова) в районе Надзаладеви, где произошло обрушение пола второго этажа дома, временно запрещено, сообщили в мэрии Тбилиси. В результате обрушения пострадали два человека. Инцидент произошел 4 мая. На первом этаже здания находилась аптека, в которой проводился ремонт. Введение ограничений на движение автобусов связано с ликвидацией последствий обрушения и проводимыми на месте работами.Кроме того, автобус №323 продолжит движение от привокзальной площади в направлении улицы Георгия Читая и будет работать по установленной схеме, в том числе и в обратном направлении. По словам главы администрации Надзаладевского района Тбилиси Ираклия Андгуладзе, жилой дом по адресу, в котором произошло обрушение, находится в аварийном состоянии, и жильцам неоднократно предлагали альтернативную жилплощадь. Сейчас оставшиеся без крыши над головой семьи перевезены городскими властями в гостиницы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, происшествия, новые автобусы
грузия, новости, общество, тбилиси, происшествия, новые автобусы
Обрушение дома в Тбилиси – мэрия ввела частичные ограничения на движение транспорта
В настоящее время в районе ЧП 12-метровые автобусы временно переключены на альтернативные маршруты
ТБИЛИСИ, 5 мая – Sputnik. Движение 12-метровых общественных автобусов на улице Цотне Дадиани (участок между улицами Реваза Уридия и Николоза Худадова) в районе Надзаладеви, где произошло обрушение пола второго этажа дома, временно запрещено, сообщили в мэрии Тбилиси.
В результате обрушения пострадали два человека. Инцидент произошел 4 мая. На первом этаже здания находилась аптека, в которой проводился ремонт. Введение ограничений на движение автобусов связано с ликвидацией последствий обрушения и проводимыми на месте работами.
"В настоящее время 12-метровые автобусы временно переключены на альтернативные маршруты. В частности, автобусы №323, 317 и 370 будут следовать в направлении улицы Торнике Эристави, а затем соединятся с привокзальной площадью через проспект Церетели", – говорится в сообщении мэрии.
Кроме того, автобус №323 продолжит движение от привокзальной площади в направлении улицы Георгия Читая и будет работать по установленной схеме, в том числе и в обратном направлении.
По словам главы администрации Надзаладевского района Тбилиси Ираклия Андгуладзе, жилой дом по адресу, в котором произошло обрушение, находится в аварийном состоянии, и жильцам неоднократно предлагали альтернативную жилплощадь.
Сейчас оставшиеся без крыши над головой семьи перевезены городскими властями в гостиницы.