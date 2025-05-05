https://sputnik-georgia.ru/20250505/obrushenie-doma-v-tbilisi--meriya-vvela-chastichnye-ogranicheniya-na-dvizhenie-transporta-293186945.html

Обрушение дома в Тбилиси – мэрия ввела частичные ограничения на движение транспорта

Обрушение дома в Тбилиси – мэрия ввела частичные ограничения на движение транспорта

Sputnik Грузия

В настоящее время в районе ЧП 12-метровые автобусы временно переключены на альтернативные маршруты 05.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-05T14:34+0400

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2025-05-05T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая – Sputnik. Движение 12-метровых общественных автобусов на улице Цотне Дадиани (участок между улицами Реваза Уридия и Николоза Худадова) в районе Надзаладеви, где произошло обрушение пола второго этажа дома, временно запрещено, сообщили в мэрии Тбилиси. В результате обрушения пострадали два человека. Инцидент произошел 4 мая. На первом этаже здания находилась аптека, в которой проводился ремонт. Введение ограничений на движение автобусов связано с ликвидацией последствий обрушения и проводимыми на месте работами.Кроме того, автобус №323 продолжит движение от привокзальной площади в направлении улицы Георгия Читая и будет работать по установленной схеме, в том числе и в обратном направлении. По словам главы администрации Надзаладевского района Тбилиси Ираклия Андгуладзе, жилой дом по адресу, в котором произошло обрушение, находится в аварийном состоянии, и жильцам неоднократно предлагали альтернативную жилплощадь. Сейчас оставшиеся без крыши над головой семьи перевезены городскими властями в гостиницы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, происшествия, новые автобусы