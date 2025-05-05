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Самое экстравагантное здание Тбилиси обрело нового владельца
Самое экстравагантное здание Тбилиси обрело нового владельца
Sputnik Грузия
Согласно инвестиционным условиям, на территории объекта должен был быть организован музей вина 05.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-05T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Бизнесмен Давид Хидашели продал знаменитые "кувшины" в парке Рике в Тбилиси за 20 миллионов лари, сообщила медиаплатформа BMG. Новым владельцем стала компания Rike Dom, зарегистрированная 25 апреля 2025 года. Согласно инвестиционным условиям, на территории объекта должны были быть организованы музей вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочные и конференц-залы. Попытки продажи Национальное агентство госимущества пыталось неоднократно продать кувшины. Хидашеди стал владельцем объекта лишь после седьмого аукциона и за 10 миллионов лари, в то время как во время первого аукциона 5 февраля 2020 года "кувшины" оценивались в 95 миллионов лари. Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр. Проект обошелся в 75 миллионов лари. Необычное здание строилось под патронажем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира. Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму старого города.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, парк рике
грузия, экономика, новости, парк рике
Самое экстравагантное здание Тбилиси обрело нового владельца
21:21 05.05.2025 (обновлено: 21:52 05.05.2025)
Согласно инвестиционным условиям, на территории объекта должен был быть организован музей вина
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Бизнесмен Давид Хидашели продал знаменитые "кувшины" в парке Рике в Тбилиси за 20 миллионов лари, сообщила медиаплатформа BMG.
Новым владельцем стала компания Rike Dom, зарегистрированная 25 апреля 2025 года.
Хидашели приобрел "кувшины" в марте 2022 года за 10,02 миллиона лари. Согласно условиям договора о приватизации, Хидашели был обязан инвестировать в сооружение не менее 20 миллионов лари в течение трех лет. Срок истекал 12 мая 2025 года.
Согласно инвестиционным условиям, на территории объекта должны были быть организованы музей вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочные и конференц-залы.
Национальное агентство госимущества пыталось неоднократно продать кувшины. Хидашеди стал владельцем объекта лишь после седьмого аукциона и за 10 миллионов лари, в то время как во время первого аукциона 5 февраля 2020 года "кувшины" оценивались в 95 миллионов лари.
Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.
Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых должны были разместиться музыкальный театр и выставочный холл. Именно из-за формы тбилисцы прозвали это строение "трубами" или "кувшинами".
Проект обошелся в 75 миллионов лари. Необычное здание строилось под патронажем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира.
Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму старого города.