https://sputnik-georgia.ru/20250505/samoe-ekstravagantnoe-zdanie-tbilisi-obrelo-novogo-vladeltsa-293193375.html

Самое экстравагантное здание Тбилиси обрело нового владельца

Самое экстравагантное здание Тбилиси обрело нового владельца

Sputnik Грузия

Согласно инвестиционным условиям, на территории объекта должен был быть организован музей вина 05.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-05T21:21+0400

2025-05-05T21:21+0400

2025-05-05T21:52+0400

грузия

экономика

новости

парк рике

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262331857_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_00848652ed389671c885c59ab5a30ab2.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Бизнесмен Давид Хидашели продал знаменитые "кувшины" в парке Рике в Тбилиси за 20 миллионов лари, сообщила медиаплатформа BMG. Новым владельцем стала компания Rike Dom, зарегистрированная 25 апреля 2025 года. Согласно инвестиционным условиям, на территории объекта должны были быть организованы музей вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочные и конференц-залы. Попытки продажи Национальное агентство госимущества пыталось неоднократно продать кувшины. Хидашеди стал владельцем объекта лишь после седьмого аукциона и за 10 миллионов лари, в то время как во время первого аукциона 5 февраля 2020 года "кувшины" оценивались в 95 миллионов лари. Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр. Проект обошелся в 75 миллионов лари. Необычное здание строилось под патронажем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира. Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму старого города.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, парк рике