https://sputnik-georgia.ru/20250505/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-na-otdelnykh-uchastkakh-deystvuyut-ogranicheniya-293184335.html

Ситуация на дорогах Грузии: на отдельных участках действуют ограничения

Ситуация на дорогах Грузии: на отдельных участках действуют ограничения

Sputnik Грузия

Из-за камнепада движение всех видов автотранспорта временно ограничено на дороге, ведущей к высокогорной Местия 05.05.2025, Sputnik Грузия

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дороги

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Департамент автомобильных дорог предупреждает автомобилистов о введении ограничений на отдельных участках дорог Грузии. Запрет на передвижение для всех видов автотранспорта временно действуют на дороге внутригосударственного значения Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. В частности, ограничения введены на 91 километре (село Бабили) из-за схода оползня. Из-за камнепада движение всех видов автотранспорта временно ограничено на дороге, ведущей к высокогорной Местия. Ограничения действуют на 182-185 километре (участок Кала-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, местия, новости, общество, кутаиси