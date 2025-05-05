https://sputnik-georgia.ru/20250505/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-na-otdelnykh-uchastkakh-deystvuyut-ogranicheniya-293184335.html
Ситуация на дорогах Грузии: на отдельных участках действуют ограничения
Ситуация на дорогах Грузии: на отдельных участках действуют ограничения
Sputnik Грузия
Из-за камнепада движение всех видов автотранспорта временно ограничено на дороге, ведущей к высокогорной Местия 05.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-05T10:55+0400
2025-05-05T10:55+0400
2025-05-05T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Департамент автомобильных дорог предупреждает автомобилистов о введении ограничений на отдельных участках дорог Грузии. Запрет на передвижение для всех видов автотранспорта временно действуют на дороге внутригосударственного значения Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. В частности, ограничения введены на 91 километре (село Бабили) из-за схода оползня. Из-за камнепада движение всех видов автотранспорта временно ограничено на дороге, ведущей к высокогорной Местия. Ограничения действуют на 182-185 километре (участок Кала-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, местия, новости, общество, кутаиси
дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, местия, новости, общество, кутаиси
Ситуация на дорогах Грузии: на отдельных участках действуют ограничения
10:55 05.05.2025 (обновлено: 11:11 05.05.2025)
Из-за камнепада движение всех видов автотранспорта временно ограничено на дороге, ведущей к высокогорной Местия
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Департамент автомобильных дорог предупреждает автомобилистов о введении ограничений на отдельных участках дорог Грузии.
Запрет на передвижение для всех видов автотранспорта временно действуют
на дороге внутригосударственного значения Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. В частности, ограничения введены на 91 километре (село Бабили) из-за схода оползня.
Из-за камнепада движение всех видов автотранспорта временно ограничено
на дороге, ведущей к высокогорной Местия. Ограничения действуют на 182-185 километре (участок Кала-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.