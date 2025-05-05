https://sputnik-georgia.ru/20250505/skandal-vokrug-smerti-zaklyuchennogo-penitentsiarnaya-sluzhba-obvinila-smi-v-manipulyatsiyakh-293187479.html

Скандал вокруг смерти заключенного: пенитенциарная служба обвинила СМИ в манипуляциях

Скандал вокруг смерти заключенного: пенитенциарная служба обвинила СМИ в манипуляциях

Sputnik Грузия

Адвокат, члены семьи и близкие заключенного утверждают, что 46-летний мужчина был жестоко избит в тюрьме 05.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-05T13:35+0400

2025-05-05T13:35+0400

2025-05-05T13:36+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Манипулирование смертью заключенного является очередным примером использования человеческой трагедии отдельных СМИ в политических целях, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Грузии. Так в ведомстве отреагировали на информацию, распространенную в СМИ в связи со смертью заключенного Иосеба Горгадзе. Из 8-й глданской тюрьмы Горгадзе перевели в больницу в конце января. По данным СМИ, его доставили в медучреждение с многочисленными травмами. Адвокат, члены семьи и близкие заключенного утверждают, что 46-летний мужчина был жестоко избит в тюрьме. Горгадзе скончался 4 мая. Как разъяснили в ведомстве, обвиняемый был размещен в пенитенциарном учреждении №8 в соответствии с требованиями законодательства. С момента поступления в больницу он находился под наблюдением медицинского персонала. При заселении ему была проведена первичная медицинская проверка и соответствующие обследования, отмечено в заявлении. По информации Специальной пенитенциарной службы, состояние здоровья обвиняемого ухудшилось 23 января 2025 года. Администрация учреждения незамедлительно вызвала медицинскую бригаду скорой помощи 112, которая перевезла обвиняемого в многопрофильное медицинское учреждение гражданского сектора. "Обвиняемый И. Г. находился под постоянным наблюдением медицинского персонала отделения критической медицины, однако 4 мая 2025 года скончался", – говорится в заявлении. Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба находились в активной коммуникации с семьей обвиняемого и Аппаратом народного защитника, отмечено в заявлении. В настоящее время в следственные действия также вовлечена Специальная служба расследований. Общественность будет проинформирована о результатах после завершения расследования. При этом Минюст выражает готовность предоставить членам семьи обвиняемого и его правозащитникам любую предусмотренную законом информацию в интересах эффективного и всестороннего проведения расследования. Горгадзе обвинялся в смертельном ДТП на трассе у поселка Цалка. По данным следствия, в ночь на 26 октября 2024 года мужчина насмерть сбил четырех человек, стоявших на обочине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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