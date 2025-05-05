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Скандал вокруг смерти заключенного: пенитенциарная служба обвинила СМИ в манипуляциях
Скандал вокруг смерти заключенного: пенитенциарная служба обвинила СМИ в манипуляциях
Sputnik Грузия
Адвокат, члены семьи и близкие заключенного утверждают, что 46-летний мужчина был жестоко избит в тюрьме 05.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-05T13:35+0400
2025-05-05T13:35+0400
2025-05-05T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Манипулирование смертью заключенного является очередным примером использования человеческой трагедии отдельных СМИ в политических целях, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Грузии. Так в ведомстве отреагировали на информацию, распространенную в СМИ в связи со смертью заключенного Иосеба Горгадзе. Из 8-й глданской тюрьмы Горгадзе перевели в больницу в конце января. По данным СМИ, его доставили в медучреждение с многочисленными травмами. Адвокат, члены семьи и близкие заключенного утверждают, что 46-летний мужчина был жестоко избит в тюрьме. Горгадзе скончался 4 мая. Как разъяснили в ведомстве, обвиняемый был размещен в пенитенциарном учреждении №8 в соответствии с требованиями законодательства. С момента поступления в больницу он находился под наблюдением медицинского персонала. При заселении ему была проведена первичная медицинская проверка и соответствующие обследования, отмечено в заявлении. По информации Специальной пенитенциарной службы, состояние здоровья обвиняемого ухудшилось 23 января 2025 года. Администрация учреждения незамедлительно вызвала медицинскую бригаду скорой помощи 112, которая перевезла обвиняемого в многопрофильное медицинское учреждение гражданского сектора. "Обвиняемый И. Г. находился под постоянным наблюдением медицинского персонала отделения критической медицины, однако 4 мая 2025 года скончался", – говорится в заявлении. Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба находились в активной коммуникации с семьей обвиняемого и Аппаратом народного защитника, отмечено в заявлении. В настоящее время в следственные действия также вовлечена Специальная служба расследований. Общественность будет проинформирована о результатах после завершения расследования. При этом Минюст выражает готовность предоставить членам семьи обвиняемого и его правозащитникам любую предусмотренную законом информацию в интересах эффективного и всестороннего проведения расследования. Горгадзе обвинялся в смертельном ДТП на трассе у поселка Цалка. По данным следствия, в ночь на 26 октября 2024 года мужчина насмерть сбил четырех человек, стоявших на обочине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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специальная пенитенциарная служба, грузия, новости, происшествия
специальная пенитенциарная служба, грузия, новости, происшествия
Скандал вокруг смерти заключенного: пенитенциарная служба обвинила СМИ в манипуляциях
13:35 05.05.2025 (обновлено: 13:36 05.05.2025)
Адвокат, члены семьи и близкие заключенного утверждают, что 46-летний мужчина был жестоко избит в тюрьме
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Манипулирование смертью заключенного является очередным примером использования человеческой трагедии отдельных СМИ в политических целях, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Грузии.
Так в ведомстве отреагировали на информацию, распространенную в СМИ в связи со смертью заключенного Иосеба Горгадзе. Из 8-й глданской тюрьмы Горгадзе перевели в больницу в конце января. По данным СМИ, его доставили в медучреждение с многочисленными травмами. Адвокат, члены семьи и близкие заключенного утверждают, что 46-летний мужчина был жестоко избит в тюрьме. Горгадзе скончался 4 мая.
"Специальная пенитенциарная служба выражает соболезнования членам семьи заключенного и осуждает манипулирование фактом его смерти, что является очередным примером использования человеческой трагедии в политических целях со стороны отдельных СМИ", – говорится в заявлении ведомства.
Как разъяснили в ведомстве, обвиняемый был размещен в пенитенциарном учреждении №8 в соответствии с требованиями законодательства.
С момента поступления в больницу он находился под наблюдением медицинского персонала. При заселении ему была проведена первичная медицинская проверка и соответствующие обследования, отмечено в заявлении.
"Также подчеркиваем, что ни обвиняемый И. Г., ни его адвокат за весь период пребывания в учреждении не подавали никаких жалоб в адрес пенитенциарной службы или администрации учреждения №8 относительно нарушения прав обвиняемого", – отмечено в заявлении ведомства.
По информации Специальной пенитенциарной службы, состояние здоровья обвиняемого ухудшилось 23 января 2025 года. Администрация учреждения незамедлительно вызвала медицинскую бригаду скорой помощи 112, которая перевезла обвиняемого в многопрофильное медицинское учреждение гражданского сектора.
"Обвиняемый И. Г. находился под постоянным наблюдением медицинского персонала отделения критической медицины, однако 4 мая 2025 года скончался", – говорится в заявлении.
Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба находились в активной коммуникации с семьей обвиняемого и Аппаратом народного защитника, отмечено в заявлении.
"С целью информирования общества еще раз заявляем, что соответствующее подразделение Минюста незамедлительно начало расследование по вышеуказанному факту, проводились интенсивные следственные действия. Следует отметить, что в рамках текущего расследования факт драки или насилия не подтверждается", – говорится в заявлении.
В настоящее время в следственные действия также вовлечена Специальная служба расследований. Общественность будет проинформирована о результатах после завершения расследования.
При этом Минюст выражает готовность предоставить членам семьи обвиняемого и его правозащитникам любую предусмотренную законом информацию в интересах эффективного и всестороннего проведения расследования.
Горгадзе обвинялся в смертельном ДТП на трассе у поселка Цалка. По данным следствия, в ночь на 26 октября 2024 года мужчина насмерть сбил четырех человек, стоявших на обочине.