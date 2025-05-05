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Трамп намерен спасти американскую киноиндустрию – на иностранные фильмы введут пошлины
Трамп намерен спасти американскую киноиндустрию – на иностранные фильмы введут пошлины
Sputnik Грузия
Киноиндустрия в Америке умирает очень быстро, считает хозяин Белого дома 05.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 мая – Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп приказал немедленно начать процесс введения 100% пошлин на все иностранные фильмы, которые поступают в США, соответствующее сообщение он разместил в соцсети Truth Social.Трамп при этом отметил, что американская киноиндустрия "умирает очень быстрой смертью".По его словам, в настоящее время другие страны предлагают различные стимулы, чтобы увести из США режиссеров и киностудии.Ранее Трамп назначил трех специальных посланников, которые должны были продвигать бизнес в Голливуде. Специальными послами стали актеры Джон Войт, Мел Гибсон и Сильвестр Сталлоне.Глава государства пояснял, что "эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предлагают". Он также выразил надежду, что их усилия приведут к "Золотому веку Голливуда" и укрепят положение США в целом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, сша, дональд трамп, мел гибсон, голливуд, кино
Трамп намерен спасти американскую киноиндустрию – на иностранные фильмы введут пошлины
Киноиндустрия в Америке умирает очень быстро, считает хозяин Белого дома
ТБИЛИСИ, 5 мая – Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп приказал немедленно начать процесс введения 100% пошлин на все иностранные фильмы, которые поступают в США, соответствующее сообщение он разместил в соцсети Truth Social.
Трамп при этом отметил, что американская киноиндустрия "умирает очень быстрой смертью".
По его словам, в настоящее время другие страны предлагают различные стимулы, чтобы увести из США режиссеров и киностудии.
"Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности", – полагает президент.
Ранее Трамп назначил трех специальных посланников, которые должны были продвигать бизнес в Голливуде. Специальными послами стали актеры Джон Войт, Мел Гибсон и Сильвестр Сталлоне.
Глава государства пояснял, что "эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предлагают". Он также выразил надежду, что их усилия приведут к "Золотому веку Голливуда" и укрепят положение США в целом.