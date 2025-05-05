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Убийство произошло на привокзальной площади в Тбилиси
Убийство произошло на привокзальной площади в Тбилиси
Sputnik Грузия
О задержании подозреваемого в совершении преступления не сообщается 05.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-05T17:09+0400
2025-05-05T17:09+0400
2025-05-05T17:09+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Молодой мужчина убит у автобусной остановки на привокзальной площади в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2". По словам очевидцев, мужчине нанесли несколько ударов холодным оружием в шею. Как рассказали очевидцы, убийству предшествовал конфликт между жертвой и неизвестным мужчиной. Тело убитого доставлено в прозектуру. Следствие ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". О задержании подозреваемого в совершении преступления не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство
происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство
Убийство произошло на привокзальной площади в Тбилиси
О задержании подозреваемого в совершении преступления не сообщается
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Молодой мужчина убит у автобусной остановки на привокзальной площади в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2".
По словам очевидцев, мужчине нанесли несколько ударов холодным оружием в шею. Как рассказали очевидцы, убийству предшествовал конфликт между жертвой и неизвестным мужчиной. Тело убитого доставлено в прозектуру.
Следствие ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". О задержании подозреваемого в совершении преступления не сообщается.