https://sputnik-georgia.ru/20250505/ubiystvo-proizoshlo-na-privokzalnoy-ploschadi-v-tbilisi-293192686.html

Убийство произошло на привокзальной площади в Тбилиси

Убийство произошло на привокзальной площади в Тбилиси

Sputnik Грузия

О задержании подозреваемого в совершении преступления не сообщается 05.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-05T17:09+0400

2025-05-05T17:09+0400

2025-05-05T17:09+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Молодой мужчина убит у автобусной остановки на привокзальной площади в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2". По словам очевидцев, мужчине нанесли несколько ударов холодным оружием в шею. Как рассказали очевидцы, убийству предшествовал конфликт между жертвой и неизвестным мужчиной. Тело убитого доставлено в прозектуру. Следствие ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". О задержании подозреваемого в совершении преступления не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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