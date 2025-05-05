В Тбилиси обсудили значение Дня Победы для Грузии
13:07 05.05.2025 (обновлено: 13:13 05.05.2025)
© photo: Sputnik / StringerКонференция в столице Грузии, посвященная Дню победы 9 мая
© photo: Sputnik / Stringer
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Организаторы подчеркнули: День Победы остается значимым и актуальным праздником для Грузии, символизируя борьбу с фашизмом
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Круглый стол на тему "80-летие Победы – актуальность 9 Мая для Грузии", организованный Институтом Евразии, прошел в Тбилиси. В мероприятии приняли участие более двух десятков грузинских экспертов, политологов и журналистов, сообщил корреспондент Sputnik Грузия.
© photo: Sputnik / StringerКонференция в столице Грузии, посвященная Дню Победы 9 мая
Конференция в столице Грузии, посвященная Дню Победы 9 мая
© photo: Sputnik / Stringer
Главной целью обсуждения стало сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и выдвижение инициатив по защите героического наследия народа. Организаторы подчеркнули: несмотря на смену эпох, День Победы остается значимым и актуальным праздником для Грузии, символизируя борьбу с фашизмом и объединяющее наследие.
"Великая Отечественная война – неотделимая часть истории Грузии. Многонациональная Советская армия, в составе которой воевали и грузины, отстояла не только Родину, но и всю Европу от фашистской нечисти. 9 Мая – это наш общий праздник, и он официально признан государственным в Грузии", – заявил руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе в своем обращении.
Одним из центральных предложений круглого стола стало обращение к парламенту и правительству Грузии с инициативой уравнять боевые награды и ордена времен Великой Отечественной войны с государственными наградами современной Грузии.
© photo: Sputnik / StringerКонференция в столице Грузии, посвященная Дню Победы 9 мая
Конференция в столице Грузии, посвященная Дню Победы 9 мая
© photo: Sputnik / Stringer
Также было предложено признать агрессию фашистской Германии и ее союзников против Советского союза актом геноцида.
"Наши предки понесли колоссальные жертвы. Многие грузины погибли в боях, в фашистском плену, в лагерях. Признание этих преступлений геноцидом – это не только акт справедливости, но и шаг к укреплению исторического достоинства страны", – отмечено в обращении Института Евразии.
© photo: Sputnik / StringerКонференция в столице Грузии, посвященная Дню Победы 9 мая
Конференция в столице Грузии, посвященная Дню Победы 9 мая
© photo: Sputnik / Stringer
В рамках мероприятия была представлена информация о выставке, организованной агентством ТАСС, где прозвучало выступление главы МИД России Сергея Лаврова.
Отдельное внимание уделено судьбе грузин в нацистских концлагерях. В рамках онлайн-включения историк Алексадр Грибовский представил архивные материалы о жертвах из Грузии в концлагере Маутхаузен. По словам участников, подобные исследования – важный вклад в сохранение правды о трагедии войны.
© photo: Sputnik / StringerКонференция в столице Грузии, посвященная Дню Победы 9 мая
Конференция в столице Грузии, посвященная Дню Победы 9 мая
© photo: Sputnik / Stringer
Завершая обсуждение, участники заявили о необходимости восстановить мемориальные объекты, такие как Могила Неизвестного солдата в Тбилиси в парке Ваке, а также разрешить использование исторических символов, включая копию Знамени Победы, в праздничных мероприятиях 9 Мая.
"Память о Победе – не символ "советской оккупации", а гордость грузинского народа. Мы несем ответственность за ее сохранение", – подытожили организаторы мероприятия.