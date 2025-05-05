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В Тбилиси обсудили значение Дня Победы для Грузии

В Тбилиси обсудили значение Дня Победы для Грузии

Sputnik Грузия

Организаторы подчеркнули: День Победы остается значимым и актуальным праздником для Грузии, символизируя борьбу с фашизмом 05.05.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Круглый стол на тему "80-летие Победы – актуальность 9 Мая для Грузии", организованный Институтом Евразии, прошел в Тбилиси. В мероприятии приняли участие более двух десятков грузинских экспертов, политологов и журналистов, сообщил корреспондент Sputnik Грузия. Главной целью обсуждения стало сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и выдвижение инициатив по защите героического наследия народа. Организаторы подчеркнули: несмотря на смену эпох, День Победы остается значимым и актуальным праздником для Грузии, символизируя борьбу с фашизмом и объединяющее наследие. Одним из центральных предложений круглого стола стало обращение к парламенту и правительству Грузии с инициативой уравнять боевые награды и ордена времен Великой Отечественной войны с государственными наградами современной Грузии. Также было предложено признать агрессию фашистской Германии и ее союзников против Советского союза актом геноцида. "Наши предки понесли колоссальные жертвы. Многие грузины погибли в боях, в фашистском плену, в лагерях. Признание этих преступлений геноцидом – это не только акт справедливости, но и шаг к укреплению исторического достоинства страны", – отмечено в обращении Института Евразии. В рамках мероприятия была представлена информация о выставке, организованной агентством ТАСС, где прозвучало выступление главы МИД России Сергея Лаврова. Отдельное внимание уделено судьбе грузин в нацистских концлагерях. В рамках онлайн-включения историк Алексадр Грибовский представил архивные материалы о жертвах из Грузии в концлагере Маутхаузен. По словам участников, подобные исследования – важный вклад в сохранение правды о трагедии войны. Завершая обсуждение, участники заявили о необходимости восстановить мемориальные объекты, такие как Могила Неизвестного солдата в Тбилиси в парке Ваке, а также разрешить использование исторических символов, включая копию Знамени Победы, в праздничных мероприятиях 9 Мая. "Память о Победе – не символ "советской оккупации", а гордость грузинского народа. Мы несем ответственность за ее сохранение", – подытожили организаторы мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, 80 лет победы в великой отечественной войне, институт евразии, тбилиси, германия, сергей лавров, 9 мая, мид россии