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Почему НАТО не празднует победу над нацистской Германией

Почему НАТО не празднует победу над нацистской Германией

Sputnik Грузия

Североатлантический альянс создан и предназначен для продолжения эпохальной кампании Drang nach Osten, в которой потерпели сокрушительное поражение Швеция... 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T22:25+0400

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НАТО не может праздновать 80-летие Победы над фашизмом, ведь большинство стран блока в мае 1945-го были повержены, как союзники/сателлиты Германии. Сегодня эти страны считают Россию стратегическим противником, и безрассудно надеются на реванш. Исторический опыт подсказывает: СВО – прокси-война полусотни западных государств с Российской Федерацией – не может закончиться "компромиссом".НАТО в конце апреля торжественно отметила 70-летие членства Германии, однако на сайте этой организации вы не найдете публикаций о 80-летии Победы над нацистской Германией. И даже наш союзник-США, которые действовали преимущественно "на тихоокеанских задворках" большой войны, активно искажают исторический смысл Победы в мае 1945-го.В одном строю с вермахтом и германскими частями СС на восток двигались испанские дивизии, французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Хорватии, Чехословакии (в танках Гудериана каждый второй водитель был чех). Брестскую крепость штурмовали австрийцы, Севастополь – итальянцы и румыны. Под Ленинградом и Ржевом зверствовала голландская дивизия СС "Норд-Ланд".Дания и Испания послали свои войска, не утруждаясь официальным объявлением войны Советскому Союзу. Албания отправила на войну дивизию СС "Скандербей". На восточном фронте "отличились" шестьдесят тысяч французских добровольцев из дивизии СС "Шарлемань", а еще – итальянцы, испанцы, швейцарцы, фламандцы, валлонцы…Мы не забыли, что в гитлеровской армии постоянно насчитывалось около миллиона солдат европейских стран, которые сегодня входят в НАТО. И это без учета предателей из советских республик. По итогам войны в советском плену побывало около 1,5 млн европейских завоевателей, кроме немцев."Сияющий град" на костяхНаши американские союзники по антигитлеровской коалиции практически сразу после войны начали создавать блок НАТО – президент Гарри Трумэн провозгласил доктрину сдерживания СССР в марте 1947-го.Через год главы МИД Бельгии, Великобритании, Нидерландов и Франции подписали Брюссельский договор о создании военного альянса, а в апреле 1949-го в Вашингтоне Североатлантический договор подписали главы МИД двенадцати государств. Альянс создавался как глобальный инструмент Запада для реванша в эпохальной борьбе с Востоком, то есть с Россией во всех ее воплощениях.Британский премьер Джон Мейджер в 1990-х констатировал: "Задача России после проигрыша холодной войны – обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего 50-60 млн человек". Премьер-министр Маргарет Тэтчер придерживалась более жесткого плана: "На территории России экономически оправдано проживание 15 млн человек, обслуживающих скважины и рудники".Соединенные Штаты более 20 лет занимались оголтелой милитаризацией Украины, готовили из нее "торпеду" для войны с Россией. И в ЦРУ не скрывают, что американские инструкторы "обучали украинских боевиков… убивать русских". Из песни слов не выкинешь, сотрудничество США с неонацистами на Украине – крайне "неудобная история", на грани ядерной войны.Прокси-война Соединенных Штатов и полусотни западных государств с РФ не может закончиться "компромиссным" миром. Даже "украинские болельщики" из Washington Post понимают, что Москва намерена и способна достичь своих целей на поле боя.НАТО не отмечает 80-летие победы над фашистской Германией, зато активно готовится к соучастию (с 11 мая) в антироссийских маневрах Defender армии США. Киевские бандеровцы угрожают ударом по Красной площади в Москве 9 мая и готовятся к параду победы над нацистской Германией в Лондоне 5 мая. Налицо когнитивный диссонанс.Победа в мае 1945 года в блоке НАТО воспринимается как поражение, даже странами антигитлеровской коалиции – Великобританией и США. Европа готова сражаться "до последнего украинца", чтобы подкорректировать свою омерзительную историю.Истеричный прогноз германского издания Bild: "Если Украина падет – НАТО умрет".Действительно, альянсу пора впадать в отчаяние. Москва приняла вызов коллективного Запада и всесторонне готова к суровой, длительной борьбе за светлое будущее.Цели СВО на Украине остаются неизменными. Победа России и капитуляция противника – историческая необходимость и неизбежность.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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