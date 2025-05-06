https://sputnik-georgia.ru/20250506/bolee-poloviny-vsekh-proverennykh-natsbankom-gruzii-kupyur-okazalis-falshivymi-293206674.html

Более половины всех проверенных Нацбанком Грузии купюр оказались фальшивыми

Более половины всех проверенных Нацбанком Грузии купюр оказались фальшивыми

Sputnik Грузия

Число фальшивых долларов выросло по сравнению с 2023 годом на 3,8%, а число фальшивых евро – на 42,5% 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T10:52+0400

2025-05-06T10:52+0400

2025-05-06T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Количество фальшивых денежных знаков национальной валюты Грузии сократилось на 38,9% по сравнению с показателями 2023 года, говорится в отчете регулятора, представленного парламенту. Национальный банк в 2024 году проверил 11 014 денежных знаков, в том числе иностранных, из которых 6 574 оказались фальшивыми. По данным регулятора, из 2 733 проверенных денежных купюр национальной валюты лари фальшивыми оказались 769, а из 5 442 проверенных монет подделкой оказались 3 595. При этом чаще всего подделывают монеты номиналом 1 лари и 50 тетри, а также купюры номиналом 50 лари и 100 лари. Число фальшивых долларов выросло по сравнению с 2023 годом на 3,8%, а число фальшивых евро – на 42,5%. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в Грузии является уголовных преступлением и предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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