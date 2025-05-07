https://sputnik-georgia.ru/20250507/bolee-poloviny-vsekh-proverennykh-natsbankom-gruzii-kupyur-okazalis-falshivymi-293206674.html
Более половины всех проверенных Нацбанком Грузии купюр оказались фальшивыми
Более половины всех проверенных Нацбанком Грузии купюр оказались фальшивыми
Sputnik Грузия
Число фальшивых долларов выросло по сравнению с 2023 годом на 3,8%, а число фальшивых евро – на 42,5% 07.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-07T10:52+0400
2025-05-07T10:52+0400
2025-05-07T10:52+0400
грузия
новости
экономика
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271832264_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7d34b189822fdcac6a51f53c6129fb82.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Количество фальшивых денежных знаков национальной валюты Грузии сократилось на 38,9% по сравнению с показателями 2023 года, говорится в отчете регулятора, представленного парламенту. Национальный банк в 2024 году проверил 11 014 денежных знаков, в том числе иностранных, из которых 6 574 оказались фальшивыми. По данным регулятора, из 2 733 проверенных денежных купюр национальной валюты лари фальшивыми оказались 769, а из 5 442 проверенных монет подделкой оказались 3 595. При этом чаще всего подделывают монеты номиналом 1 лари и 50 тетри, а также купюры номиналом 50 лари и 100 лари. Число фальшивых долларов выросло по сравнению с 2023 годом на 3,8%, а число фальшивых евро – на 42,5%. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в Грузии является уголовных преступлением и предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271832264_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2d097ced6c8e6c89ddb321eb0c8d26e2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
Более половины всех проверенных Нацбанком Грузии купюр оказались фальшивыми
Число фальшивых долларов выросло по сравнению с 2023 годом на 3,8%, а число фальшивых евро – на 42,5%
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Количество фальшивых денежных знаков национальной валюты Грузии сократилось на 38,9% по сравнению с показателями 2023 года, говорится в отчете регулятора, представленного парламенту.
Национальный банк в 2024 году проверил 11 014 денежных знаков, в том числе иностранных, из которых 6 574 оказались фальшивыми.
По данным регулятора, из 2 733 проверенных денежных купюр национальной валюты лари фальшивыми оказались 769, а из 5 442 проверенных монет подделкой оказались 3 595. При этом чаще всего подделывают монеты номиналом 1 лари и 50 тетри, а также купюры номиналом 50 лари и 100 лари.
Число фальшивых долларов выросло по сравнению с 2023 годом на 3,8%, а число фальшивых евро – на 42,5%.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в Грузии является уголовных преступлением и предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.