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Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявлено в апреле
Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявлено в апреле
Sputnik Грузия
Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 30 человек, из них 7 – задержали 06.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-06T21:37+0400
2025-05-06T21:37+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии в апреле этого года выявили 21 факт незаконного хранения, перевозки и реализации подакцизных табачных изделий, сообщается на сайте ведомства. Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 30 человек, из них 7 – задержали. Следствие ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет. Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства, которое привело к повышению акциза и налогов на табачные изделия, резко выросли цены на сигареты и табак. Это привело к росту спроса на контрабандные сигареты в последние годы. С тех пор в Грузии под особым контролем ввоз и реализация безакцизных табачных изделий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, сигареты, контрабанда, следственная служба минфина грузии
грузия, новости, происшествия, сигареты, контрабанда, следственная служба минфина грузии
Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявлено в апреле
Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 30 человек, из них 7 – задержали
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии в апреле этого года выявили 21 факт незаконного хранения, перевозки и реализации подакцизных табачных изделий, сообщается на сайте ведомства.
Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 30 человек, из них 7 – задержали.
В апреле было изъято 59 444 пачки контрабандных сигарет разных наименований, предназначенных для продажи. Общая рыночная стоимость товара превышает 300 тысяч лари (109,5 тысячи долларов).
Следствие ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.
Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства, которое привело к повышению акциза и налогов на табачные изделия, резко выросли цены на сигареты и табак. Это привело к росту спроса на контрабандные сигареты в последние годы. С тех пор в Грузии под особым контролем ввоз и реализация безакцизных табачных изделий.