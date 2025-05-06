https://sputnik-georgia.ru/20250506/borba-s-kontrabandoy-sigaret-v-gruzii--skolko-narusheniy-vyyavleno-v-aprele-293209087.html

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявлено в апреле

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявлено в апреле

Sputnik Грузия

Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 30 человек, из них 7 – задержали 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T21:37+0400

2025-05-06T21:37+0400

2025-05-06T21:37+0400

грузия

новости

происшествия

сигареты

контрабанда

следственная служба минфина грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0b/249187344_0:13:2049:1165_1920x0_80_0_0_b092d440d8aed830451788cff0bb8a0c.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии в апреле этого года выявили 21 факт незаконного хранения, перевозки и реализации подакцизных табачных изделий, сообщается на сайте ведомства. Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 30 человек, из них 7 – задержали. Следствие ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет. Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства, которое привело к повышению акциза и налогов на табачные изделия, резко выросли цены на сигареты и табак. Это привело к росту спроса на контрабандные сигареты в последние годы. С тех пор в Грузии под особым контролем ввоз и реализация безакцизных табачных изделий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, сигареты, контрабанда, следственная служба минфина грузии