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Главный представитель России в Грузии покинул должность
Главный представитель России в Грузии покинул должность
Sputnik Грузия
Дмитрий Трофимов признался Грузии в любви и покинул свой пост 06.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-06T12:52+0400
2025-05-06T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Дмитрий Трофимов заявил, что покинул занимаемую должность главы Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. Дмитрий Трофимов занимал должность с января 2021 года. В феврале МИД России заявлял и планах смены главы Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии в рамках плановой ротации, при этом было отмечено, что уход Трофимова не связан с отзывом дипломата. Тогда в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что положительно оценивают работу, проделанную Трофимовым за последние четыре года пребывания в Тбилиси, включая его усилия по содействию нормализации российско-грузинских отношений.За время пребывания на посту им были предпринят ряд положительных шагов. Так, в середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также упразднила запрет на прямое авиасообщение между Тбилиси и Москвой, введенный в 2019 году. Также Россия ни раз выражала готовность к восстановлению дипломатических отношений с Грузией. В ответ в Тбилиси заявили, что дипломатические отношения не будут восстановлены без признания территориальной целостности Грузии.Скончался композитор и дирижер Вахтанг Мачавариани >>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, швейцария, тбилиси, москва, григорий карасин, русский клуб, мид россии
грузия, новости, россия, швейцария, тбилиси, москва, григорий карасин, русский клуб, мид россии
Главный представитель России в Грузии покинул должность
Дмитрий Трофимов признался Грузии в любви и покинул свой пост
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Дмитрий Трофимов заявил, что покинул занимаемую должность главы Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии.
Дмитрий Трофимов занимал должность с января 2021 года.
"И вот мое путешествие по стране картвелов (Грузии – ред.) подошло к концу", – написал Трофимов в статье под названием "Моя Грузия: манифест любви", опубликованном в журнале "Русский клуб".
В феврале МИД России заявлял и планах смены главы Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии в рамках плановой ротации, при этом было отмечено, что уход Трофимова не связан с отзывом дипломата.
Тогда в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что положительно оценивают работу, проделанную Трофимовым за последние четыре года пребывания в Тбилиси, включая его усилия по содействию нормализации российско-грузинских отношений.
За время пребывания на посту им были предпринят ряд положительных шагов. Так, в середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также упразднила запрет на прямое авиасообщение между Тбилиси и Москвой, введенный в 2019 году.
Также Россия ни раз выражала готовность к восстановлению дипломатических отношений с Грузией. В ответ в Тбилиси заявили, что дипломатические отношения не будут восстановлены без признания территориальной целостности Грузии.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.
Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.