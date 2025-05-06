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Главный представитель России в Грузии покинул должность

Главный представитель России в Грузии покинул должность

Sputnik Грузия

Дмитрий Трофимов признался Грузии в любви и покинул свой пост 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T12:52+0400

2025-05-06T12:52+0400

2025-05-06T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Дмитрий Трофимов заявил, что покинул занимаемую должность главы Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. Дмитрий Трофимов занимал должность с января 2021 года. В феврале МИД России заявлял и планах смены главы Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии в рамках плановой ротации, при этом было отмечено, что уход Трофимова не связан с отзывом дипломата. Тогда в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что положительно оценивают работу, проделанную Трофимовым за последние четыре года пребывания в Тбилиси, включая его усилия по содействию нормализации российско-грузинских отношений.За время пребывания на посту им были предпринят ряд положительных шагов. Так, в середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также упразднила запрет на прямое авиасообщение между Тбилиси и Москвой, введенный в 2019 году. Также Россия ни раз выражала готовность к восстановлению дипломатических отношений с Грузией. В ответ в Тбилиси заявили, что дипломатические отношения не будут восстановлены без признания территориальной целостности Грузии.Скончался композитор и дирижер Вахтанг Мачавариани >>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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