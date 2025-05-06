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Граждане Грузии и Ирака задержаны за наркопреступления

Граждане Грузии и Ирака задержаны за наркопреступления

Sputnik Грузия

Правительство продолжает активную борьбу с наркотиками и наркоторговлей в стране 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T19:27+0400

2025-05-06T19:27+0400

2025-05-06T19:27+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Сотрудники полиции региона Кахети задержали трех граждан Грузии и одного гражданина Ирака по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, им грозит до 17 лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте МВД. Возраст задержанных от 30 до 56 лет. По информации ведомства, обвиняемые граждане Грузии имеют судимости в прошлом, а один – отбывает условное наказание. Полиция на основании постановления судьи провела контрольные закупки наркотиков у обвиняемых лиц и сделала тайные аудио- и видеозаписи этих закупок. Правоохранители в результате личного обыска, а также обыска в домах задержанных изъяли наркотические средства бупренорфин, альфа-ПВП и марихуану. Задержанным, в случае подтверждения вины по статьям незаконное приобретение, хранение и реализация наркотических средств, грозит до 17 лет тюремного заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, ирак, тбилиси, кахети, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика