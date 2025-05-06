https://sputnik-georgia.ru/20250506/gruzinskuyu-rukopis-xviii-priobrelo-minkultury-293194779.html

Грузинскую рукопись XVIII приобрело Минкультуры

Грузинскую рукопись XVIII приобрело Минкультуры

Sputnik Грузия

Помимо исторической значимости, рукопись обладает большой художественной ценностью 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T15:52+0400

2025-05-06T15:52+0400

2025-05-06T15:52+0400

культура

грузия

новости

дворец искусства

грузинская православная церковь

министерство образования, науки, культуры и спорта

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Уникальная грузинская рукопись XVIII века под названием "Ямбиконы и икосы Пресвятой Богородицы" пополнила коллекцию Дворца искусств – Музея истории культуры, сообщается на сайте Минкультуры Грузии. Древнюю рукопись приобрело министерство культуры Грузии и передало на хранение в Фонд рукописей и архивных документов Дворца искусств, где и прошла презентация манускрипта. На первой странице рукописи указано, что она принадлежала грузинскому историку, писателю, судье и дипломату, генерал-майору Нико Дадиани. По информации ведомства, ямбикон известен в древнегрузинской гимнографии с X века. Он встречается в творчестве Иоанна Мтбевари, Иоанна Минчхи, Микаэла Модрекили, Эзры и других. Прекрасным примером грузинского ямбикона является пятистишие, завершающее известный гимн царя Деметре I (1125–1159) "Ты – виноградник". Последняя страница ямбикона содержит надписи исторического характера. Особого внимания заслуживает упоминание святого Гавриила (Кикодзе), канонизированного Грузинской православной церковью. Помимо исторической значимости, рукопись обладает большой художественной ценностью: почти каждая страница ямбикона оформлена заглавными надстрочными буквами, что делает книгу выдающимся памятником грузинского каллиграфического искусства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

культура, грузия, новости, дворец искусства, грузинская православная церковь, министерство образования, науки, культуры и спорта