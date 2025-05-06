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Грузинскую рукопись XVIII приобрело Минкультуры
Грузинскую рукопись XVIII приобрело Минкультуры
Sputnik Грузия
Помимо исторической значимости, рукопись обладает большой художественной ценностью 06.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-06T15:52+0400
2025-05-06T15:52+0400
2025-05-06T15:52+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Уникальная грузинская рукопись XVIII века под названием "Ямбиконы и икосы Пресвятой Богородицы" пополнила коллекцию Дворца искусств – Музея истории культуры, сообщается на сайте Минкультуры Грузии. Древнюю рукопись приобрело министерство культуры Грузии и передало на хранение в Фонд рукописей и архивных документов Дворца искусств, где и прошла презентация манускрипта. На первой странице рукописи указано, что она принадлежала грузинскому историку, писателю, судье и дипломату, генерал-майору Нико Дадиани. По информации ведомства, ямбикон известен в древнегрузинской гимнографии с X века. Он встречается в творчестве Иоанна Мтбевари, Иоанна Минчхи, Микаэла Модрекили, Эзры и других. Прекрасным примером грузинского ямбикона является пятистишие, завершающее известный гимн царя Деметре I (1125–1159) "Ты – виноградник". Последняя страница ямбикона содержит надписи исторического характера. Особого внимания заслуживает упоминание святого Гавриила (Кикодзе), канонизированного Грузинской православной церковью. Помимо исторической значимости, рукопись обладает большой художественной ценностью: почти каждая страница ямбикона оформлена заглавными надстрочными буквами, что делает книгу выдающимся памятником грузинского каллиграфического искусства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, дворец искусства, грузинская православная церковь, министерство образования, науки, культуры и спорта
культура, грузия, новости, дворец искусства, грузинская православная церковь, министерство образования, науки, культуры и спорта
Грузинскую рукопись XVIII приобрело Минкультуры
Помимо исторической значимости, рукопись обладает большой художественной ценностью
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Уникальная грузинская рукопись XVIII века под названием "Ямбиконы и икосы Пресвятой Богородицы" пополнила коллекцию Дворца искусств – Музея истории культуры, сообщается на сайте Минкультуры Грузии.
Древнюю рукопись приобрело министерство культуры Грузии и передало на хранение в Фонд рукописей и архивных документов Дворца искусств, где и прошла презентация манускрипта.
"Эта рукопись подтверждает уникальность и величайшее значение грузинского искусства и культуры. Мы сделаем все возможное, чтобы и впредь наша уникальная культура была должным образом защищена и сохранена", – заявила министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе на презентации рукописи.
На первой странице рукописи указано, что она принадлежала грузинскому историку, писателю, судье и дипломату, генерал-майору Нико Дадиани.
По информации ведомства, ямбикон известен в древнегрузинской гимнографии с X века. Он встречается в творчестве Иоанна Мтбевари, Иоанна Минчхи, Микаэла Модрекили, Эзры и других. Прекрасным примером грузинского ямбикона является пятистишие, завершающее известный гимн царя Деметре I (1125–1159) "Ты – виноградник".
Последняя страница ямбикона содержит надписи исторического характера. Особого внимания заслуживает упоминание святого Гавриила (Кикодзе), канонизированного Грузинской православной церковью.
Помимо исторической значимости, рукопись обладает большой художественной ценностью: почти каждая страница ямбикона оформлена заглавными надстрочными буквами, что делает книгу выдающимся памятником грузинского каллиграфического искусства.