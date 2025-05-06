https://sputnik-georgia.ru/20250506/kobakhidze-nazvan-kandidatom-na-post-predsedatelya-pravyaschey-partii-gruzii-293203840.html

Кобахидзе назван кандидатом на пост председателя правящей партии Грузии

Кобахидзе назван кандидатом на пост председателя правящей партии Грузии

Sputnik Грузия

Нового председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" изберут в среду, 7 мая, на съезде партии 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T17:24+0400

2025-05-06T17:24+0400

2025-05-06T18:48+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

ираклий гарибашвили

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/11/289035814_0:87:2048:1239_1920x0_80_0_0_29c1836fb131480f5443b0697a91093b.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Выдвижение кандидатуры действующего премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии" только приветствуется, так как он и так принимает активное участие в партийных вопросах, заявил депутат от "Грузинской мечты" Леван Махашвили. Нового председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" изберут в среду, 7 мая, на съезде партии. Место председателя партии стало вакантно после того, как Ираклий Гарибашвили, занимавший этот пост с февраля 2024 года, 25 апреля заявил, что уходит из политики. По словам депутата, съезд правящей партии важен с двух точек зрения. "С одной стороны, мы изберем нового руководителя и политсовет, что необходимо для партии, поскольку мы готовимся к выборам в органы местного самоуправления и принимаем решения именно с расчетом на то, чтобы подойти к выборам подготовленными", – заявил Махашвили. С другой стороны, на столь масштабной встрече правящая команда сможет обсудить те темы, которые важны для страны и населения, отметил депутат. Ираклий Гарибашвили уходит из политики >>"Это будет одной из возможностей пересмотреть пройденный путь и спланировать дальнейшие шаги как во внутренней, так и во внешней политике страны", – добавил Махашвили. Учредительный съезд "Грузинской мечты" состоялся 21 апреля 2012 года. Партия была основана миллиардером и меценатом Бидзиной Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия