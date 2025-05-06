Музы не молчали: Театр Грибоедова в годы Отечественной войны
17:15 06.05.2025 (обновлено: 18:38 06.05.2025)
© photo: Sputnik / StringerТбилисский государственный русский драматический театр им Грибоедова
© photo: Sputnik / Stringer
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В 2025 году Тбилисскому государственному академическому русскому драматическому театру им. А. С. Грибоедова, первому профессиональному театру Грузии и Кавказа, старейшему русскому театру за пределами России, исполняется 180 лет
Нина Шадури специально для Sputnik Грузия
На протяжении всей своей долгой, чрезвычайно плодотворной и разнообразной жизни, русский театр Грузии трудился и продолжает трудиться во благо страны. Каждый день он стоял и стоит рядом со своим народом – во всех радостях и горестях. Конечно, именно так было и в годы Великой Отечественной войны.
© photo: courtesy of Griboedov theatreТруппа театра им. Грибоедова. 1940-е
Труппа театра им. Грибоедова. 1940-е
© photo: courtesy of Griboedov theatre
Многие театральные деятели, которые на тот момент были или вскоре стали грибоедовцами, принимали непосредственное участие в борьбе за Победу.
Наталья Бурмистрова (Народная артистка СССР, прослужила в театре Грибоедова 60 лет, сыграла около 200 главных ролей) с первых дней войны работала санитаркой на санитарном поезде. Михаил Туманишвили (Народный артист СССР, постановщик легендарного спектакля Грибоедовского театра "Вид с моста") окончил школу младших командиров связи, воевал, дважды был в плену, дважды бежал.
© photo: courtesy of Griboedov theatreСцена из спектакля Г. Товстоногова Лисички
Сцена из спектакля Г. Товстоногова Лисички
© photo: courtesy of Griboedov theatre
Михаил Минеев (Заслуженный артист Грузии, грибоедовец с 30-летним стажем) ушел добровольцем в июне 1941-го. Николай Троянов (Заслуженный артист Грузии, прослужил в Грибоедовском 10 лет) воевал под Киевом, Ленинградом, в Польше, был тяжело ранен.
Булат Окуджава (сотрудник вспомогательного состава театра) 17-летним школьником добивался досрочного призыва, был призван по достижении 18-летия в августе 1942 года, служил минометчиком, получил ранение, демобилизован в марте 1944 года в звании гвардии рядового.
Поэт и исполнитель Булат Окуждава
© photo: Sputnik / Rukhyan/
Петр Должанов (Заслуженный артист России, восемь лет на сцене Грибоедовского театра) в ноябре 1941 года ушел добровольцем на фронт, находился в составе ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского фронта, затем – Отдельной приморской армии и Орловского военного округа.
© photo: courtesy of Griboedov theatreВарвара Алексеева-Месхиева в спектакле Собака на сене
Варвара Алексеева-Месхиева в спектакле Собака на сене
© photo: courtesy of Griboedov theatre
Ядвига Максимова (Народная артистка Грузии, более 20 лет прослужила в театре Грибоедова) в годы войны вместе с труппой Киевского театра Красной Армии обслуживала части Юго-Западного фронта. И так далее, и так далее…
Вернуться живыми довелось не всем. Так, в боях под Сталинградом пал смертью храбрых молодой одаренный артист Грибоедовского театра Алексей Кабанов.
"Войне народной, священной войне" театр Грибоедова отдавал все свои творческие силы, всю художественную энергию. А отдавать было что!
© photo: courtesy of Griboedov theatreАрхивные афиши Театра Грибоедова
Архивные афиши Театра Грибоедова
© photo: courtesy of Griboedov theatre
К началу Великой Отечественной в театре служили блистательные мастера: директор и художественный руководитель Константин Шах-Азизов, главный режиссер Арсений Ридаль, режиссеры Георгий Товстоногов, Абрам Рубин, художники Ирина Штенберг, Борис Локтин, артисты Владимир Брагин, Иван Бодров, Константин Добжинский, Людмила Врублевская, Константин Мюфке, Мавр Пясецкий, Екатерина Сатина, Анатолий Смиранин, Надежда Сперанская, Надежда Шелехова.
© photo: courtesy of Griboedov theatreАнатолий Смиранин в спектакле Г. Товстоногова Бешеные деньги
Анатолий Смиранин в спектакле Г. Товстоногова Бешеные деньги
© photo: courtesy of Griboedov theatre
Театр невероятно активизировал свою работу, рабочий график обрел невиданную плотность. Были организованы концертные бригады, которые выступали для бойцов Красной армии, Военно-Морского Флота, для раненых в госпиталях, на призывных пунктах, агитпунктах, для работников тыла на заводах, фабриках и в клубах. Всего за годы войны грибоедовцы дали около 800 концертов!
Художник Б. Локтин и помощник режиссера С. Кубарев оставили драгоценные воспоминания в дневнике шефской художественной бригады об одной из поездок к бойцам-пограничникам: "От заставы до заставы идем долго… И вот мы у пограничного столба. Свой концерт начинаем под баян. Час, другой… Попрощавшись, идем к следующей заставе. По дороге попадаем в сплошной горный туман. Наш проводник учит нас, как спускаться, как держаться друг за друга, чтобы не отстать и не затеряться в тумане.
© photo: courtesy of Griboedov theatreАрхивные афиши Театра Грибоедова
Архивные афиши Театра Грибоедова
© photo: courtesy of Griboedov theatre
Спуск становится все круче. Тяжело оседая на задние ноги, спускается лошадь, навьюченная нашими вещами и реквизитом. Начинает казаться, что мы вряд ли когда-нибудь выберемся из этого непроницаемого тумана, и вдруг – новая застава. Радостные лица пограничников, и сразу же – новый концерт. И просто удивительно, с каким увлечением поют, играют и танцуют наши артисты, только что с такими трудностями одолевшие спуск".
© photo: courtesy of Griboedov theatreБ. Локтин. Эскиз к спектаклю Кремлевские куранты. Режиссер - Г. Товстоногов
Б. Локтин. Эскиз к спектаклю Кремлевские куранты. Режиссер - Г. Товстоногов
© photo: courtesy of Griboedov theatre
Театр давал спектакли в фонд обороны, в фонд постройки танковой колонны и эскадрильи "Советская Грузия", оказывал помощь семьям фронтовиков, ранее работавших в театре имени Грибоедова. На многих афишах тех лет рядом с названием спектакля крупным шрифтом написано, что вся выручка от показа пойдет в фонд обороны.
Особого накала и размаха военно-шефская деятельность Грибоедовского театра достигла в 1942-1943 гг. В это время линия фронта проходила недалеко от границ Грузии, и артисты выступали как в прифронтовых районах, так и на фронтах, на боевых кораблях Черноморского фронта.
© photo: courtesy of Griboedov theatreЭскиз декораций к спектаклю Собака на сене. Режиссер - Г. Товстоногов. Художник - В. Иванов
Эскиз декораций к спектаклю Собака на сене. Режиссер - Г. Товстоногов. Художник - В. Иванов
© photo: courtesy of Griboedov theatre
В мае 1943 года театр в полном составе выехал в Сочи, где проходила линия передовых позиций. В гастрольный репертуар вошли лучшие постановки двух последних лет: как современные пьесы, так и произведения русской и зарубежной классики, всего – девять названий.
За время гастролей театр дал 85 спектаклей и более 40 концертов. Выступления начались 25 мая 1943 года и должны были закончиться 18 июля. Но успех был настолько велик, что по настойчивым просьбам зрителей гастроли продолжились!
Конечно, в условиях войны военно-шефская работа была важнейшей. Но театр только тогда остается театром, когда продолжается его творческий рост. И Грибоедовский этого добился.
Посудите сами: за четыре театральных сезона было поставлено 23 новых спектакля! Это были яркие, глубокие, запоминающиеся постановки самых разных жанров – трагедии, комедии, драмы, мелодрамы, исторические полотна, на которых были неизменные аншлаги – зрители приходили в театр за светлыми эмоциями, которых так не хватало в тяжелое военное время…
В фондах музея Грибоедовского театра хранятся десятки восторженных рецензий, посвященных постановкам тех лет. Назовем некоторые из этих спектаклей: "Любовь Яровая" К. Тренева, "Последняя жертва" А. Островского (реж. А. Рубин), "Варвары" М. Горького, "Три сестры" А. Чехова (реж. А. Ридаль), "Свадьба Кречинского" А. Сухово-Кобылина (реж. А. Смиранин), "Опасный возраст" А. У. Пинеро, "Машенька" А. Афиногенова (реж. В. Брагин) и другие.
© photo: courtesy of Griboedov theatreАрхивные афиши Театра Грибоедова
Архивные афиши Театра Грибоедова
© photo: courtesy of Griboedov theatre
И, конечно, безусловным украшением репертуара стали спектакли Георгия Товстоногова, который пришел в Грибоедовский выпускником ГИТИСа, прослужил здесь с 1938 по 1946 год и поставил 14 спектаклей, среди которых – "Дети Ванюшина" С. Найденова, "Парень из нашего города" К. Симонова, "Школа злословия" Р. Шеридана, "Собака на сене" Лопе де Вега, "Ночь ошибок" О. Гольдсмита, "Бешеные деньги" А. Островского, "Ленушка" Л. Леонова, "Лисички" Л. Хеллман и другие замечательные постановки.
Кстати, в Тбилиси случился и первый рекорд Товстоногова – спектакль "Бешеные деньги", поставленный им в 1942 году, прошел 108 раз! Для полноты картины добавим, что в это же военное время Товстоногов активно ставил спектакли и в Тбилисском ТЮЗе, и на сцене Театрального института. А также, по приглашению директора института, Народного артиста СССР Акакия Хорава, преподавал в Театральном институте актерское и режиссерское мастерство.
Товстоногов воспитал несравненную плеяду мастеров, которыми Грузия гордится по праву: Михаил Туманишвили, Гига Лордкипанидзе, Георгий Гегечкори, Медея Чахава, Тенгиз Абуладзе, Резо Чхеидзе.
Вот уж действительно, "кто сказал, что надо бросить песни на войне"?
Простите за неоригинальное сравнение, но яркие спектакли и вдохновенные концерты в исполнении выдающихся мастеров Грибоедовской сцены во время Великой Отечественной и стали теми самыми "музами", которые не только не молчали при громе пушек, но подчас звучали громче, чем военные залпы. А главное, они давали надежду, радость и веру в то, что жизнь сильнее смерти, и значит – мы обязательно победим!