https://sputnik-georgia.ru/20250506/premer-gruzii-naznachil-novykh-gubernatorov-v-pyati-regionakh-293201024.html
Премьер Грузии назначил новых губернаторов в пяти регионах
Премьер Грузии назначил новых губернаторов в пяти регионах
Sputnik Грузия
Больше внимания будет уделяться эффективной реализации проектов, связанных с развитием регионов, заявил премьер 06.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-06T14:34+0400
2025-05-06T14:34+0400
2025-05-06T16:00+0400
грузия
новости
общество
ираклий кобахидзе
григол лилуашвили
кахабер гуледани
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/06/293200826_0:74:2048:1226_1920x0_80_0_0_0446d21b85a5ecb106c9ce4f01cbb4b8.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил новых губернаторов в пяти регионах – Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Самцхе-Джавахети, Гурия и Квемо Картли, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Пост губернатора Мцхета-Мтианети занял Александр Загашвили, Шида Картли – Симон Гуледани, в Самцхе-Джавахети – Заал Гелашвили, в Гурия – Георгий Гурджумелидзе, в Квемо Картли – Леван Харабадзе. Кобахидзе провел встречу с новоназначенными губернаторами вместе с министром регионального развития Кахой Гуледани. Премьер-министр также подчеркнул необходимость улучшения качества и координации проектов и пожелал успехов вновь назначенным государственным представителям. О разделении министерства регионального развития и инфраструктуры на два ведомства стало известно 2 апреля. Тогда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Григола Лилуашвили кандидатом на пост министра регионального развития. Позже Лилуашвили отказался от предложения. Что касается Кахабера Гуледани, то он занимал пост заместителя мэра Тбилиси с 2022 года, до этого он был главой районной администрации Самгори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/06/293200826_145:0:2048:1427_1920x0_80_0_0_bf4654b36ca5ad76748aea537fccbd3d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, григол лилуашвили, кахабер гуледани
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, григол лилуашвили, кахабер гуледани
Премьер Грузии назначил новых губернаторов в пяти регионах
14:34 06.05.2025 (обновлено: 16:00 06.05.2025)
Больше внимания будет уделяться эффективной реализации проектов, связанных с развитием регионов, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил новых губернаторов в пяти регионах – Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Самцхе-Джавахети, Гурия и Квемо Картли, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Пост губернатора Мцхета-Мтианети занял Александр Загашвили, Шида Картли – Симон Гуледани, в Самцхе-Джавахети – Заал Гелашвили, в Гурия – Георгий Гурджумелидзе, в Квемо Картли – Леван Харабадзе.
Кобахидзе провел встречу с новоназначенными губернаторами вместе с министром регионального развития Кахой Гуледани.
По словам премьера, больше внимания будет уделяться эффективной реализации проектов, связанных с развитием регионов, и в этом процессе важно, чтобы у регионов были руководители, отличающиеся опытом, профессионализмом и добросовестностью.
Премьер-министр также подчеркнул необходимость улучшения качества и координации проектов и пожелал успехов вновь назначенным государственным представителям.
О разделении министерства регионального развития и инфраструктуры на два ведомства стало известно 2 апреля. Тогда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Григола Лилуашвили кандидатом на пост министра регионального развития. Позже Лилуашвили отказался от предложения. Что касается Кахабера Гуледани, то он занимал пост заместителя мэра Тбилиси с 2022 года, до этого он был главой районной администрации Самгори.