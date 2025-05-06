https://sputnik-georgia.ru/20250506/premer-gruzii-naznachil-novykh-gubernatorov-v-pyati-regionakh-293201024.html

Премьер Грузии назначил новых губернаторов в пяти регионах

Премьер Грузии назначил новых губернаторов в пяти регионах

Sputnik Грузия

Больше внимания будет уделяться эффективной реализации проектов, связанных с развитием регионов, заявил премьер 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T14:34+0400

2025-05-06T14:34+0400

2025-05-06T16:00+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

григол лилуашвили

кахабер гуледани

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил новых губернаторов в пяти регионах – Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Самцхе-Джавахети, Гурия и Квемо Картли, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Пост губернатора Мцхета-Мтианети занял Александр Загашвили, Шида Картли – Симон Гуледани, в Самцхе-Джавахети – Заал Гелашвили, в Гурия – Георгий Гурджумелидзе, в Квемо Картли – Леван Харабадзе. Кобахидзе провел встречу с новоназначенными губернаторами вместе с министром регионального развития Кахой Гуледани. Премьер-министр также подчеркнул необходимость улучшения качества и координации проектов и пожелал успехов вновь назначенным государственным представителям. О разделении министерства регионального развития и инфраструктуры на два ведомства стало известно 2 апреля. Тогда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Григола Лилуашвили кандидатом на пост министра регионального развития. Позже Лилуашвили отказался от предложения. Что касается Кахабера Гуледани, то он занимал пост заместителя мэра Тбилиси с 2022 года, до этого он был главой районной администрации Самгори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, григол лилуашвили, кахабер гуледани