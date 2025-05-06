https://sputnik-georgia.ru/20250506/prestupnost-v-gruzii-s-nachala-goda--top-5-prestupleniy-293161073.html
Преступность в Грузии с начала года – топ-5 преступлений
Преступность в Грузии с начала года – топ-5 преступлений
Sputnik Грузия
Самая высокая раскрываемость преступлений зафиксирована в таких преступлениях, как убийство, взятие в заложники, угроза и членство в воровском мире 06.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-06T10:52+0400
2025-05-06T10:52+0400
2025-05-06T10:52+0400
грузия
новости
общество
преступность в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24601/93/246019366_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_b3ae9da60230bd62a9afc1928dc6eab6.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Показатель преступности в Грузии в первом квартале 2025 года снизился на 9,33% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, общее же число преступлений составило около 12,6 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Из 12 362 преступлений, совершенных в период с 1 января по 31 марта 2025 года, раскрыть удалось 61,48%. В аналогичный период 2024 года раскрываемость составила 58,7%. Согласно материалам МВД, в первом квартале 2025 года по сравнению с показателями того же периода прошлого года, в Грузии значительно выросли такие преступления, как оставление в опасности, грабеж, разбой, ложное предпринимательство, нарушение правил продажи и изготовления подакцизных товаров. Самыми распространенными преступлениями в Грузии в первом квартале 2025 года стали: Кроме того, в первом квартале 2025 года было возбуждено 16 уголовных дел по статьям "умышленное убийство" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", 19 – "изнасилование", 402 – "доведение до самоубийства", 2 – "торговля людьми", 38 – "незаконное лишение свободы", 4 – "нечеловеческое обращение" и 24 дела по статье "нарушение тайны личной жизни".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24601/93/246019366_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_84500158a18119cd18d1772b76939c49.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, преступность в грузии
грузия, новости, общество, преступность в грузии
Преступность в Грузии с начала года – топ-5 преступлений
Самая высокая раскрываемость преступлений зафиксирована в таких преступлениях, как убийство, взятие в заложники, угроза и членство в воровском мире
ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Показатель преступности в Грузии в первом квартале 2025 года снизился на 9,33% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, общее же число преступлений составило около 12,6 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Из 12 362 преступлений, совершенных в период с 1 января по 31 марта 2025 года, раскрыть удалось 61,48%. В аналогичный период 2024 года раскрываемость составила 58,7%.
Самые высокие показатели раскрываемости преступлений зафиксированы в раскрытии таких преступлений, как убийство, взятие в заложники, принуждение, угроза, членство в воровском мире, его поддержка и финансирование, а также преступлений, связанных с наркотиками.
Согласно материалам МВД, в первом квартале 2025 года по сравнению с показателями того же периода прошлого года, в Грузии значительно выросли такие преступления, как оставление в опасности, грабеж, разбой, ложное предпринимательство, нарушение правил продажи и изготовления подакцизных товаров.
Самыми распространенными преступлениями в Грузии в первом квартале 2025 года стали:
преступления, связанные с наркотиками – 1 738
преступления, связанные с транспортом – 867.
Кроме того, в первом квартале 2025 года было возбуждено 16 уголовных дел по статьям "умышленное убийство" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", 19 – "изнасилование", 402 – "доведение до самоубийства", 2 – "торговля людьми", 38 – "незаконное лишение свободы", 4 – "нечеловеческое обращение" и 24 дела по статье "нарушение тайны личной жизни".