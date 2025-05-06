https://sputnik-georgia.ru/20250506/prestupnost-v-gruzii-s-nachala-goda--top-5-prestupleniy-293161073.html

Преступность в Грузии с начала года – топ-5 преступлений

Преступность в Грузии с начала года – топ-5 преступлений

Sputnik Грузия

Самая высокая раскрываемость преступлений зафиксирована в таких преступлениях, как убийство, взятие в заложники, угроза и членство в воровском мире 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T10:52+0400

2025-05-06T10:52+0400

2025-05-06T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Показатель преступности в Грузии в первом квартале 2025 года снизился на 9,33% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, общее же число преступлений составило около 12,6 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Из 12 362 преступлений, совершенных в период с 1 января по 31 марта 2025 года, раскрыть удалось 61,48%. В аналогичный период 2024 года раскрываемость составила 58,7%. Согласно материалам МВД, в первом квартале 2025 года по сравнению с показателями того же периода прошлого года, в Грузии значительно выросли такие преступления, как оставление в опасности, грабеж, разбой, ложное предпринимательство, нарушение правил продажи и изготовления подакцизных товаров. Самыми распространенными преступлениями в Грузии в первом квартале 2025 года стали: Кроме того, в первом квартале 2025 года было возбуждено 16 уголовных дел по статьям "умышленное убийство" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", 19 – "изнасилование", 402 – "доведение до самоубийства", 2 – "торговля людьми", 38 – "незаконное лишение свободы", 4 – "нечеловеческое обращение" и 24 дела по статье "нарушение тайны личной жизни".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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