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Скончался композитор и дирижер Вахтанг Мачавариани

Скончался композитор и дирижер Вахтанг Мачавариани

Sputnik Грузия

Известный композитор и дирижер был автором "Марша" для оркестра Вооруженных сил Грузии 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Известный грузинский композитор и дирижер Вахтанг Мачавариани скончался на 75-м году жизни. О кончине дирижера написали его близкие друзья в социальной сети. Другие детали пока неизвестны. Вахтанг Мачавариани – сын известного грузинского композитора Алекси Мачавариани, родился 19 февраля 1951 года в Тбилиси. Окончил фортепианный и дирижерский факультеты Тбилисской государственной консерватории. Стажировку по дирижированию проходил в Москве у Геннадия Рождественского, а также в Венской академии музыки. В 1990 году маэстро создал Советский фестивальный оркестр (позднее – Московский фестивальный оркестр). С 1996 года Вахтанг Мачавариани являлся главным дирижером Государственного симфонического оркестра Грузии. В 2003 году он стал генеральным директором Большого симфонического оркестра России "Миллениум". С 2011 года Вахтанг Мачавариани регулярно выступал с Президентским симфоническим оркестром Турции. За свою карьеру Вахтанг Мачавариани дирижировал 80 оркестрами, среди которых были известнейшие симфонические оркестры мира. Автор ряда произведений: симфонической поэмы "Нацаркекия" (2010), фортепианного концерта (2011), симфонии № 1 "Гармония мира" (2013), 10 сонетов по Шекспиру (2014), концерта для скрипки, фортепиано, струнного оркестра и ударных (2015), "Марша" для оркестра Вооруженных сил Грузии и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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