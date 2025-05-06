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Убийство на привокзальной площади в Тбилиси – МВД задержало подозреваемых
Убийство на привокзальной площади в Тбилиси – МВД задержало подозреваемых
Sputnik Грузия
Правоохранительным органам удалось раскрыть убийство по горячим следам 06.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-06T14:52+0400
2025-05-06T14:52+0400
2025-05-06T14:52+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Два человека задержаны в рамках расследования дела об убийстве мужчины средних лет на привокзальной площади в Тбилиси, сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанным 23 и 52 года. Оба были в прошлом судимы. В случае обвинительного приговора им грозит до 14 лет тюрьмы. Следствие установило, что 5 мая текущего года в Тбилиси между обвиняемыми и жертвой произошел конфликт, переросший в физическое противостояние. В результате полученных во время драки травм мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции в течение нескольких часов с момента происшествия задержали обвиняемых. Расследование ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее смерть человека". По словам очевидцев происшествия, убийство произошло на привокзальной площади рядом с киоском, где готовят и продают шаурму, 5 мая во второй половине дня. Свидетели преступления отметили, что мужчине нанесли удары холодным оружием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Убийство на привокзальной площади в Тбилиси – МВД задержало подозреваемых
Правоохранительным органам удалось раскрыть убийство по горячим следам
ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Два человека задержаны в рамках расследования дела об убийстве мужчины средних лет на привокзальной площади в Тбилиси, сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанным 23 и 52 года. Оба были в прошлом судимы. В случае обвинительного приговора им грозит до 14 лет тюрьмы.
Следствие установило, что 5 мая текущего года в Тбилиси между обвиняемыми и жертвой произошел конфликт, переросший в физическое противостояние. В результате полученных во время драки травм мужчина скончался на месте происшествия.
Сотрудники полиции в течение нескольких часов с момента происшествия задержали обвиняемых.
Расследование ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее смерть человека".
По словам очевидцев происшествия, убийство произошло на привокзальной площади рядом с киоском, где готовят и продают шаурму, 5 мая во второй половине дня. Свидетели преступления отметили, что мужчине нанесли удары холодным оружием.