https://sputnik-georgia.ru/20250506/veterany-vov-v-gruzii-poluchat-ot-pravitelstva-po-2-tysyachi-lari-293210148.html

Ветераны ВОВ в Грузии получат от правительства по 2 тысячи лари

Ветераны ВОВ в Грузии получат от правительства по 2 тысячи лари

Sputnik Грузия

Финансовая помощь будет предоставлена участникам Второй мировой войны и членам семей погибших на войне 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T23:35+0400

2025-05-06T23:35+0400

2025-05-06T23:36+0400

80 лет победы в великой отечественной войне

грузия

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государственная служба по делам ветеранов

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Правительство Грузии выделит ветеранам Второй мировой войны по 2 тысячи лари (около 750 долларов) в качестве единоразовой помощи по случаю 79-й годовщины Победы, говорится в опубликованном распоряжении. Единоразовую помощь, но уже в тысячу лари , получат и семьи погибших на фронте участников войны. По информации администрации правительства, финансовая помощь будет предоставлена участникам Второй мировой войны и членам семей погибших на войне, зарегистрированным в электронной базе данных учета ветеранов Государственной службы по делам ветеранов. Согласно распоряжению, предоставление единовременной денежной социальной помощи на всей территории Грузии обеспечит Агентство социального обслуживанию, а выделение соответствующих средств для предоставления денежной помощи участникам Второй мировой войны и членам семей погибших во Второй мировой войне, зарегистрированным в Тбилиси, обеспечит мэрия Тбилиси. По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, государственная служба по делам ветеранов, ветераны