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Искусство на фронте: музыка, театр и кино военных лет

Искусство на фронте: музыка, театр и кино военных лет

Sputnik Грузия

Смотрите в фотоленте Sputnik архивные фотографии музыкантов оркестра, военных корреспондентов, артистов и художников, чьё творчество поддерживало людей в... 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T14:33+0400

2025-05-07T14:33+0400

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Их работы и выступления сохраняли веру в победу, напоминая о главном: даже в войну искусство оставалось воплощением человеческого духа. Особое место среди этих свидетельств занимает Седьмая симфония Шостаковича — великое произведение, созданное в блокадном Ленинграде и ставшее символом стойкости.

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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, день победы