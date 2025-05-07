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80 лет Победы в Великой Отечественной войне
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Искусство на фронте: музыка, театр и кино военных лет
Искусство на фронте: музыка, театр и кино военных лет
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik архивные фотографии музыкантов оркестра, военных корреспондентов, артистов и художников, чьё творчество поддерживало людей в... 07.05.2025, Sputnik Грузия
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Их работы и выступления сохраняли веру в победу, напоминая о главном: даже в войну искусство оставалось воплощением человеческого духа. Особое место среди этих свидетельств занимает Седьмая симфония Шостаковича — великое произведение, созданное в блокадном Ленинграде и ставшее символом стойкости.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, день победы
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, день победы

Искусство на фронте: музыка, театр и кино военных лет

14:33 07.05.2025 (обновлено: 16:38 07.05.2025)
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Смотрите в фотоленте Sputnik архивные фотографии музыкантов оркестра, военных корреспондентов, артистов и художников, чьё творчество поддерживало людей в тяжелые годы суровой войны
Их работы и выступления сохраняли веру в победу, напоминая о главном: даже в войну искусство оставалось воплощением человеческого духа.
Особое место среди этих свидетельств занимает Седьмая симфония Шостаковича — великое произведение, созданное в блокадном Ленинграде и ставшее символом стойкости.
© photo: Sputnik / Sergey Loskutov / Перейти в фотобанк

Писатель Илья Эренбург (второй слева) среди сотрудников армейской газеты.

Писатель Илья Эренбург (второй слева) среди сотрудников армейской газеты. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Sergey Loskutov
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Писатель Илья Эренбург (второй слева) среди сотрудников армейской газеты.

© photo: Sputnik / Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанк

Блокада Ленинграда. Горожане на выставке плакатов, призывающих к борьбе с фашистскими захватчиками, на колоннаде Казанского собора в блокадном Ленинграде. С 1932 года по 1991 год храм был недействующим, поскольку в нем располагался Музей истории религии и атеизма Академии наук СССР.

Блокада Ленинграда. Горожане на выставке плакатов, призывающих к борьбе с фашистскими захватчиками, на колоннаде Казанского собора в блокадном Ленинграде. С 1932 года по 1991 год храм был недействующим, поскольку в нем располагался Музей истории религии и атеизма Академии наук СССР. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Anatoliy Garanin
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Блокада Ленинграда. Горожане на выставке плакатов, призывающих к борьбе с фашистскими захватчиками, на колоннаде Казанского собора в блокадном Ленинграде. С 1932 года по 1991 год храм был недействующим, поскольку в нем располагался Музей истории религии и атеизма Академии наук СССР.

© photo: Sputnik / Ria Novosti / Перейти в фотобанк

Будапештская операция. Кинооператор центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ, киноопрератор киногруппы 2-го Украинского фронта). Оттилия Болеславовна Рейзман ведет съемку боя на улице Будапешта. Автор Георгий Зельма.

Будапештская операция. Кинооператор центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ, киноопрератор киногруппы 2-го Украинского фронта). Оттилия Болеславовна Рейзман ведет съемку боя на улице Будапешта. Автор Георгий Зельма. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ria Novosti
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Будапештская операция. Кинооператор центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ, киноопрератор киногруппы 2-го Украинского фронта). Оттилия Болеславовна Рейзман ведет съемку боя на улице Будапешта. Автор Георгий Зельма.

© photo: Sputnik / Solomon Kulishov / Перейти в фотобанк

Советская актриса Любовь Орлова среди бойцов морской пехоты Каспийской флотилии на станции Баладжары перед отправкой на фронт. Азербайджан, 1943 год.

Советская актриса Любовь Орлова среди бойцов морской пехоты Каспийской флотилии на станции Баладжары перед отправкой на фронт. Азербайджан, 1943 год. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Solomon Kulishov
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Советская актриса Любовь Орлова среди бойцов морской пехоты Каспийской флотилии на станции Баладжары перед отправкой на фронт. Азербайджан, 1943 год.

© photo: Sputnik / Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанк

Солистка Московской консерватории Галина Баринова (слева) дает концерт в госпитале для раненых бойцов Красной Армии. Москва, 1943 год.

Солистка Московской консерватории Галина Баринова (слева) дает концерт в госпитале для раненых бойцов Красной Армии. Москва, 1943 год. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Anatoliy Garanin
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Солистка Московской консерватории Галина Баринова (слева) дает концерт в госпитале для раненых бойцов Красной Армии. Москва, 1943 год.

© photo: Sputnik / A. Petrov / Перейти в фотобанк

Член Студии военных художников имени М. Б. Грекова Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Николая Брыскина.

Член Студии военных художников имени М. Б. Грекова Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Николая Брыскина. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / A. Petrov
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Член Студии военных художников имени М. Б. Грекова Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Николая Брыскина.

© photo: Sputnik / Vladimir Grebnev / Перейти в фотобанк

Фронтовая операция советских войск 2-го Прибалтийского фронта (командующий генерал армии А. И. Ерёменко) с целью освобождения Риги и выхода на побережье Рижского залива. Артисты Азербайджанской государственной филармонии выступают перед бойцами 2-го Прибалтийского фронта.

Фронтовая операция советских войск 2-го Прибалтийского фронта (командующий генерал армии А. И. Ерёменко) с целью освобождения Риги и выхода на побережье Рижского залива. Артисты Азербайджанской государственной филармонии выступают перед бойцами 2-го Прибалтийского фронта. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vladimir Grebnev
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Фронтовая операция советских войск 2-го Прибалтийского фронта (командующий генерал армии А. И. Ерёменко) с целью освобождения Риги и выхода на побережье Рижского залива. Артисты Азербайджанской государственной филармонии выступают перед бойцами 2-го Прибалтийского фронта.

© photo: Sputnik / Georgy Zelma / Перейти в фотобанк

Недалеко от передовых позиций выходит ежедневная красноармейская газета "Защитник родины". Военные корреспонденты газеты готовят статьи для очередного выпуска газеты. Южный фронт, июль 1941 г.

Недалеко от передовых позиций выходит ежедневная красноармейская газета &quot;Защитник родины&quot;. Военные корреспонденты газеты готовят статьи для очередного выпуска газеты. Южный фронт, июль 1941 г. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Georgy Zelma
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Недалеко от передовых позиций выходит ежедневная красноармейская газета "Защитник родины". Военные корреспонденты газеты готовят статьи для очередного выпуска газеты. Южный фронт, июль 1941 г.

© photo: Sputnik / Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанк

Главный художник Государственного академического Большого театра СССР, мастер художественного оформления спектаклей Федор Федоровский (справа) с группой художников-оформителей в мастерской Большого театра во время создания эскизов декорации.

Главный художник Государственного академического Большого театра СССР, мастер художественного оформления спектаклей Федор Федоровский (справа) с группой художников-оформителей в мастерской Большого театра во время создания эскизов декорации. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Anatoliy Garanin
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Главный художник Государственного академического Большого театра СССР, мастер художественного оформления спектаклей Федор Федоровский (справа) с группой художников-оформителей в мастерской Большого театра во время создания эскизов декорации.

© photo: Sputnik / Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанк

Советский писатель Николай Семенович Тихонов во время работы в Политуправлении Ленинградского фронта. 1943 год.

Советский писатель Николай Семенович Тихонов во время работы в Политуправлении Ленинградского фронта. 1943 год. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Boris Kudoyarov
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Советский писатель Николай Семенович Тихонов во время работы в Политуправлении Ленинградского фронта. 1943 год.

© photo: Sputnik / Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанк

Блокада Ленинграда. Военнослужащие у театральных афиш в сквере на площади Островского в блокадном Ленинграде. Справа - памятник Екатерине II и главный фасад Александринского театра. Октябрь 1941 года.

Блокада Ленинграда. Военнослужащие у театральных афиш в сквере на площади Островского в блокадном Ленинграде. Справа - памятник Екатерине II и главный фасад Александринского театра. Октябрь 1941 года. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Anatoliy Garanin
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Блокада Ленинграда. Военнослужащие у театральных афиш в сквере на площади Островского в блокадном Ленинграде. Справа - памятник Екатерине II и главный фасад Александринского театра. Октябрь 1941 года.

© photo: Sputnik / Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанк

Эвакуация трупы Государственного Академического Большого театра СССР из Москвы в Куйбышев (октябрь 1941 - июль 1943 гг.). Премьера балета Владимира Юровского "Алые паруса" по мотивам одноименной повести Александра Грина на сцене Дворца культуры им. В.В. Куйбышева в городе Куйбышев (Самара). Балетмейстеры-постановщики: Александр Радунский, Николай Попко, Лев Поспехин. Постановщики: Пётр Вильямс (художник), Юрий Файер (дирижер). Танцы в финальном акте.

Эвакуация трупы Государственного Академического Большого театра СССР из Москвы в Куйбышев (октябрь 1941 - июль 1943 гг.). Премьера балета Владимира Юровского &quot;Алые паруса&quot; по мотивам одноименной повести Александра Грина на сцене Дворца культуры им. В.В. Куйбышева в городе Куйбышев (Самара). Балетмейстеры-постановщики: Александр Радунский, Николай Попко, Лев Поспехин. Постановщики: Пётр Вильямс (художник), Юрий Файер (дирижер). Танцы в финальном акте. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Anatoliy Garanin
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Эвакуация трупы Государственного Академического Большого театра СССР из Москвы в Куйбышев (октябрь 1941 - июль 1943 гг.). Премьера балета Владимира Юровского "Алые паруса" по мотивам одноименной повести Александра Грина на сцене Дворца культуры им. В.В. Куйбышева в городе Куйбышев (Самара). Балетмейстеры-постановщики: Александр Радунский, Николай Попко, Лев Поспехин. Постановщики: Пётр Вильямс (художник), Юрий Файер (дирижер). Танцы в финальном акте.

© photo: Sputnik / Yakov Khalip / Перейти в фотобанк

Концерт для бойцов советской армии под Новошахтинском. Южный фронт.

Концерт для бойцов советской армии под Новошахтинском. Южный фронт. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Yakov Khalip
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Концерт для бойцов советской армии под Новошахтинском. Южный фронт.

© photo: Sputnik / Mikhail Ozerskiy / Перейти в фотобанк

Советский композитор Дмитрий Шостакович, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Советский композитор Дмитрий Шостакович, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Mikhail Ozerskiy
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Советский композитор Дмитрий Шостакович, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

© photo: Sputnik / Ivan Shagin / Перейти в фотобанк

Первое исполнение в Москве симфонии №7 "Ленинградская" Дмитрия Шостаковича состоялась в Колонном зале Дома Союзов 29 марта 1942 года. Дирижер Самуил Самосуд.

Первое исполнение в Москве симфонии №7 &quot;Ленинградская&quot; Дмитрия Шостаковича состоялась в Колонном зале Дома Союзов 29 марта 1942 года. Дирижер Самуил Самосуд. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ivan Shagin
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Первое исполнение в Москве симфонии №7 "Ленинградская" Дмитрия Шостаковича состоялась в Колонном зале Дома Союзов 29 марта 1942 года. Дирижер Самуил Самосуд.

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