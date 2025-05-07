Искусство на фронте: музыка, театр и кино военных лет
Писатель Илья Эренбург (второй слева) среди сотрудников армейской газеты.
Писатель Илья Эренбург (второй слева) среди сотрудников армейской газеты.
Блокада Ленинграда. Горожане на выставке плакатов, призывающих к борьбе с фашистскими захватчиками, на колоннаде Казанского собора в блокадном Ленинграде. С 1932 года по 1991 год храм был недействующим, поскольку в нем располагался Музей истории религии и атеизма Академии наук СССР.
Блокада Ленинграда. Горожане на выставке плакатов, призывающих к борьбе с фашистскими захватчиками, на колоннаде Казанского собора в блокадном Ленинграде. С 1932 года по 1991 год храм был недействующим, поскольку в нем располагался Музей истории религии и атеизма Академии наук СССР.
Будапештская операция. Кинооператор центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ, киноопрератор киногруппы 2-го Украинского фронта). Оттилия Болеславовна Рейзман ведет съемку боя на улице Будапешта. Автор Георгий Зельма.
Будапештская операция. Кинооператор центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ, киноопрератор киногруппы 2-го Украинского фронта). Оттилия Болеславовна Рейзман ведет съемку боя на улице Будапешта. Автор Георгий Зельма.
Советская актриса Любовь Орлова среди бойцов морской пехоты Каспийской флотилии на станции Баладжары перед отправкой на фронт. Азербайджан, 1943 год.
Советская актриса Любовь Орлова среди бойцов морской пехоты Каспийской флотилии на станции Баладжары перед отправкой на фронт. Азербайджан, 1943 год.
Солистка Московской консерватории Галина Баринова (слева) дает концерт в госпитале для раненых бойцов Красной Армии. Москва, 1943 год.
Солистка Московской консерватории Галина Баринова (слева) дает концерт в госпитале для раненых бойцов Красной Армии. Москва, 1943 год.
Член Студии военных художников имени М. Б. Грекова Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Николая Брыскина.
Член Студии военных художников имени М. Б. Грекова Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Николая Брыскина.
Фронтовая операция советских войск 2-го Прибалтийского фронта (командующий генерал армии А. И. Ерёменко) с целью освобождения Риги и выхода на побережье Рижского залива. Артисты Азербайджанской государственной филармонии выступают перед бойцами 2-го Прибалтийского фронта.
Фронтовая операция советских войск 2-го Прибалтийского фронта (командующий генерал армии А. И. Ерёменко) с целью освобождения Риги и выхода на побережье Рижского залива. Артисты Азербайджанской государственной филармонии выступают перед бойцами 2-го Прибалтийского фронта.
Недалеко от передовых позиций выходит ежедневная красноармейская газета "Защитник родины". Военные корреспонденты газеты готовят статьи для очередного выпуска газеты. Южный фронт, июль 1941 г.
Недалеко от передовых позиций выходит ежедневная красноармейская газета "Защитник родины". Военные корреспонденты газеты готовят статьи для очередного выпуска газеты. Южный фронт, июль 1941 г.
Главный художник Государственного академического Большого театра СССР, мастер художественного оформления спектаклей Федор Федоровский (справа) с группой художников-оформителей в мастерской Большого театра во время создания эскизов декорации.
Главный художник Государственного академического Большого театра СССР, мастер художественного оформления спектаклей Федор Федоровский (справа) с группой художников-оформителей в мастерской Большого театра во время создания эскизов декорации.
Советский писатель Николай Семенович Тихонов во время работы в Политуправлении Ленинградского фронта. 1943 год.
Советский писатель Николай Семенович Тихонов во время работы в Политуправлении Ленинградского фронта. 1943 год.
Блокада Ленинграда. Военнослужащие у театральных афиш в сквере на площади Островского в блокадном Ленинграде. Справа - памятник Екатерине II и главный фасад Александринского театра. Октябрь 1941 года.
Блокада Ленинграда. Военнослужащие у театральных афиш в сквере на площади Островского в блокадном Ленинграде. Справа - памятник Екатерине II и главный фасад Александринского театра. Октябрь 1941 года.
Эвакуация трупы Государственного Академического Большого театра СССР из Москвы в Куйбышев (октябрь 1941 - июль 1943 гг.). Премьера балета Владимира Юровского "Алые паруса" по мотивам одноименной повести Александра Грина на сцене Дворца культуры им. В.В. Куйбышева в городе Куйбышев (Самара). Балетмейстеры-постановщики: Александр Радунский, Николай Попко, Лев Поспехин. Постановщики: Пётр Вильямс (художник), Юрий Файер (дирижер). Танцы в финальном акте.
Эвакуация трупы Государственного Академического Большого театра СССР из Москвы в Куйбышев (октябрь 1941 - июль 1943 гг.). Премьера балета Владимира Юровского "Алые паруса" по мотивам одноименной повести Александра Грина на сцене Дворца культуры им. В.В. Куйбышева в городе Куйбышев (Самара). Балетмейстеры-постановщики: Александр Радунский, Николай Попко, Лев Поспехин. Постановщики: Пётр Вильямс (художник), Юрий Файер (дирижер). Танцы в финальном акте.
Концерт для бойцов советской армии под Новошахтинском. Южный фронт.
Концерт для бойцов советской армии под Новошахтинском. Южный фронт.
Советский композитор Дмитрий Шостакович, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
Советский композитор Дмитрий Шостакович, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
Первое исполнение в Москве симфонии №7 "Ленинградская" Дмитрия Шостаковича состоялась в Колонном зале Дома Союзов 29 марта 1942 года. Дирижер Самуил Самосуд.
Первое исполнение в Москве симфонии №7 "Ленинградская" Дмитрия Шостаковича состоялась в Колонном зале Дома Союзов 29 марта 1942 года. Дирижер Самуил Самосуд.