https://sputnik-georgia.ru/20250507/borba-s-narkotikami-v-gruzii-chislo-zaderzhannykh-prevysilo-100-293217534.html

Борьба с наркотиками в Грузии: число задержанных превысило 100

Борьба с наркотиками в Грузии: число задержанных превысило 100

Sputnik Грузия

Если вина будет доказана, задержанным грозит до 20 лет тюремного заключения 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Полиция в Грузии в период с 17 марта по 7 мая задержала 106 человек в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, также были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, России, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Последнюю облаву на наркопреступников полиция осуществила в Тбилиси, где по обвинению в незаконном приобретении и хранении, сбыте, подготовке и попытке сбыта наркотических веществ в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении марихуаны в особо крупном размере и незаконном культивировании растения, содержащего наркотические средства в особо крупном размере, задержаны шесть граждан Грузии и один гражданин России. Полиция на основании постановления судьи провела контрольные закупки наркотиков у обвиняемых лиц и сделала тайные аудио- и видеозаписи этих закупок. Правоохранители в результате личного обыска, а также обыска в арендованных домах задержанных, в качестве вещественных доказательств изъяли наркотические средства бупренорфин, героин, альфа-ПВП, марихуану и коноплю, предназначенные для продажи. Также изъято оборудование, предназначенное для выращивания растений, содержащих наркотические вещества, электронные весы и полиэтиленовые пакеты с замком-застежкой. Если вина будет доказана, задержанным грозит до 20 лет тюремного заключения. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточены сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наркотики, грузия, происшествия, новости, тбилиси, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика