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Число социально незащищенных в Грузии растет
Число социально незащищенных в Грузии растет
Sputnik Грузия
С 1 июня 2022 года соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно 07.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-07T09:01+0400
2025-05-07T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Число социально незащищенных в Грузии в 2024 году составляло 671,3 тысячи человек, на 2,3% больше показателя 2023 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". В 2024 году число социально незащищенных в Грузии составляло 18,1% от общего числа населения, тогда как еще в 2020 году – 13%. Как пояснил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе, чье ведомство также занимается и социальными вопросами, цифры не отражают реального положения в стране. По его словам, на данный момент идет проверка лишь семей по их обращению, а не для перепроверки статуса. Среди числа социально незащищенных 222,6 тысячи человек – те лица, которые трудоустроились по программе государства, и которым снимут статус через четыре года. По словам министра это также сказывается и на числе социально незащищенных в стране. Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта 2022 года. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь. Семьи соцнезащищенных продолжат получать помощь от государства в течение 4 лет и их статус не будет пересмотрен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, министерство здравоохранения грузии
грузия, общество, новости, министерство здравоохранения грузии
Число социально незащищенных в Грузии растет
09:01 07.05.2025 (обновлено: 09:03 07.05.2025)
С 1 июня 2022 года соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Число социально незащищенных в Грузии в 2024 году составляло 671,3 тысячи человек, на 2,3% больше показателя 2023 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
В 2024 году число социально незащищенных в Грузии составляло 18,1% от общего числа населения, тогда как еще в 2020 году – 13%.
Как пояснил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе, чье ведомство также занимается и социальными вопросами, цифры не отражают реального положения в стране.
"Число на самом деле не отражает существующего положения социально незащищенных. К сожалению, как вы знаете, что в базе до сих пор числятся люди, которые получают помощь еще по старой регистрации, после проверки которых с них могут снять статус, так как им не нужна помощь", – сказал Сарджвеладзе.
По его словам, на данный момент идет проверка лишь семей по их обращению, а не для перепроверки статуса.
Среди числа социально незащищенных 222,6 тысячи человек – те лица, которые трудоустроились по программе государства, и которым снимут статус через четыре года.
По словам министра это также сказывается и на числе социально незащищенных в стране.
Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов, чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня 2022 года соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.
Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта 2022 года. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь. Семьи соцнезащищенных продолжат получать помощь от государства в течение 4 лет и их статус не будет пересмотрен.