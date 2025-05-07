https://sputnik-georgia.ru/20250507/chislo-sotsialno-nezaschischennykh-v-gruzii-rastet-293210530.html

Число социально незащищенных в Грузии растет

Число социально незащищенных в Грузии растет

Sputnik Грузия

С 1 июня 2022 года соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T09:01+0400

2025-05-07T09:01+0400

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министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Число социально незащищенных в Грузии в 2024 году составляло 671,3 тысячи человек, на 2,3% больше показателя 2023 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". В 2024 году число социально незащищенных в Грузии составляло 18,1% от общего числа населения, тогда как еще в 2020 году – 13%. Как пояснил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе, чье ведомство также занимается и социальными вопросами, цифры не отражают реального положения в стране. По его словам, на данный момент идет проверка лишь семей по их обращению, а не для перепроверки статуса. Среди числа социально незащищенных 222,6 тысячи человек – те лица, которые трудоустроились по программе государства, и которым снимут статус через четыре года. По словам министра это также сказывается и на числе социально незащищенных в стране. Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта 2022 года. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь. Семьи соцнезащищенных продолжат получать помощь от государства в течение 4 лет и их статус не будет пересмотрен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, министерство здравоохранения грузии